CAS залишив чинною заборону на участь у турнірах футбольних команд із Росії

Після вторгнення ЗС РФ до України російським футбольним командам заборонили брати участь у міжнародних турнірах. А інші країни відмовилися від матчів із росіянами.

Російські футбольні команди, як і раніше, не братимуть участі у змаганнях під егідою УЄФА. Такого рішення дійшли представники Спортивного арбітражного суду. Про це повідомляє The Athletic.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Рішення попереднє. Остаточний вердикт у питанні про те, чи зможе Росія брати участь у кваліфікаційних матчах до Чемпіонату світу в Катарі 2022, буде прийнято через кілька тижнів.

Спочатку керівництво ФІФА ухвалило, що Росія зможе продовжити грати у матчах збірних команд під прапором "Російського футбольного союзу" і без гімну. Але згодом у спільній заяві УЄФА та ФІФА російським національним збірним та клубам заборонили брати участь у всіх змаганнях.

Єдиний клуб, який представляв РФ у європейських чемпіонатах, був московський "Спартак", але згодом і його виключили з Ліги Європи. Таким чином, РБ "Лейпциг" пройшов до наступного раунду Ліги за рахунок технічної поразки московської команди.

Аналогічно і збірна Польщі минулого тижня потрапила до наступного раунду кваліфікації на Чемпіонат світу, а російську команду усунули від змагань.

Нагадаємо, що нові санкції щодо пов'язаного з Путіним російського олігарха Романа Абрамовича торкнулися його футбольного клубу. Повідомляється, що "Челсі" не зможе продавати квитки на домашні матчі через те, що компанії Абрамовича, згідно з новими санкціями, обмежуються у доходах. Надалі ці підприємства не зможуть вести торговельні операції у Великій Британії. Також зупиняється продаж клубної атрибутики "Челсі".