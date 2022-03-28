Беженка из Украины выиграла марафонский забег в Иерусалиме (видео)

Украинская легкоатлетка, которая была вынуждена покинуть Украину, пробежала марафонскую дистанцию за 2:45:54.

Украинская профессиональная бегунья и физиотерапевт из Николаева Валентина Верецкая, покинувшая Украину после начала военного вторжения РФ, стала победительницей в женском марафонском забеге в Иерусалиме. Об этом сообщает израильская газета The Times Of Israel.

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11-й ежегодный Иерусалимский марафон начался рано утром в пятницу 25 марта. Несмотря на непростую погоду, в забеге приняли участие около 20 тысяч человек. Среди бегунов была и украинская спортсменка Валентина Верецкая, а вместе с ней в знак солидарности с родиной побежала группа из 40 беженцев.

Наша бегунья завершила 42-х километровый забег с результатом 2:45:54 и стала победительницей иерусалимского марафона. В то же время, среди мужчин первый прибежал атлет из Израиля Агезе Гуади, участвовавший в олимпиаде 2016 года, который показал время 2:37:17.

"Я бежала за Украину, за мир в моей стране. Моей целью было сделать так, чтобы мой голос был услышан через марафон", — цитирует слова Валентины портал Walla.

Валентина Верецкая – спортсменка из Николаева, мастер спорта по легкой атлетике, многократная чемпионка Украины. Год назад она выиграла чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу, а затем победила на Одесском полумарафоне.

31-летняя спортсменка вынуждена была покинуть родной Николаев вместе с дочерью сразу после российского военного вторжения, не успев должным образом собрать вещи.

На границе с Польшей женщина с ребенком прождали 15 часов, прежде чем смогли выехать из страны. В комментарии СМИ Валентина рассказала, что последние события вызвали у нее депрессию, тем более после известия, что ее дом в Николаеве был разрушен в результате обстрелов российских захватчиков.

Несмотря на это, Валентина решила вернуться в спорт и после того, как связалась с официальными лицами марафона Jerusalem Marathon 2022, получила место в забеге за две недели до соревнования.

Празднуя свою победу, Верецкая держала флаги Израиля и Украины, а позже сообщила, что ее муж остался в Украине и сражается в рядах вооруженных сил страны против российских агрессоров.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля координируют действия по наложению санкций на Россию с Банком Израиля, руководством местных аэропортов и с рядом израильских министерств и ведомств. В связи с этим, как сказал Глава МИД Яир Лапид, Израиль не станет путем, по которому Россия будет обходить санкции, наложенные на нее Западом за военное вторжение в Украину.