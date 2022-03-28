Біженка з України виграла марафонський забіг у Єрусалимі (відео)

Українська легкоатлетка, яка була вимушена покинути Україну, пробігла марафонську дистанцію за 2:45:54.

Українська професійна бігунка та фізіотерапевтка з Миколаєва Валентина Верецька, яка залишила Україну після початку воєнного вторгнення РФ, стала переможницею в жіночому марафонському забігу в Єрусалимі. Про це повідомляє ізраїльська газета The Times Of Israel.

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11-й щорічний Єрусалимський марафон розпочався рано-вранці в п'ятницю 25 березня. Незважаючи на непросту погоду, у забігу взяли участь близько 20 тисяч людей. Серед бігунів була й українська спортсменка Валентина Верецька, а разом із нею на знак солідарності з батьківщиною побігла група зі 40 біженців.

Наша бігунка завершила 42-кілометровий забіг із результатом 2:45:54 і стала переможницею єрусалимського марафону. Водночас серед чоловіків перший прибіг атлет із Ізраїлю Агезе Гуаді, який брав участь в олімпіаді 2016 року, який показав час 2:37:17.

"Я бігла за Україну, за мир у моїй країні. Моєю метою було зробити так, щоб мій голос був почутий через марафон", — цитує слова Валентини портал Walla.

Валентина Верецька – спортсменка з Миколаєва, майстер спорту з легкої атлетики, багаторазова чемпіонка України. Рік тому вона виграла чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, а потім перемогла на Одеському пів марафоні.

31-річна спортсменка змушена була залишити рідний Миколаїв разом із дочкою одразу після російського воєнного вторгнення, не встигнувши належним чином зібрати речі.

На кордоні з Польщею жінка з дитиною чекала 15 годин, перш ніж змогли виїхати з країни. У коментарі ЗМІ Валентина розповіла, що останні події викликали в неї депресію, тим більше після звістки, що її будинок у Миколаєві був зруйнований унаслідок обстрілу російських загарбників.

Незважаючи на це, Валентина вирішила повернутись у спорт і після того, як зв'язалася з офіційними особами марафону Jerusalem Marathon 2022, отримала місце в забігу за два тижні до змагання.

Святкуючи свою перемогу, Верецька тримала прапори Ізраїлю та України, а пізніше повідомила, що її чоловік залишився в Україні та бореться в лавах збройних сил країни проти російських агресорів.

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю координує дії щодо накладення санкцій на Росію з Банком Ізраїлю, керівництвом місцевих аеропортів і з низкою ізраїльських міністерств і відомств. У зв'язку з цим, як сказав Глава МЗС Яір Лапід, Ізраїль не стане шляхом, яким Росія обходитиме санкції, накладені на неї Заходом за воєнне вторгнення в Україну.