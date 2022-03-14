Ізраїль приєднався до міжнародних санкцій проти Росії

Ізраїль не стане шляхом обходу Росією санкцій, накладених на неї США та Європою, за війну в Україні, сказав глава МЗС Ізраїлю.

Глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід сказав, що Ізраїль не стане шляхом, яким Росія обходитиме санкції, накладені на неї США, Європою та іншими західними країнами за військові дії, які вона веде в Україні. Про це Лапід написав у своєму Twitter.

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[ + – ] Яір Лапід, прем'єр-міністр Ізраїлю

Влада Ізраїлю координує дії з накладення санкцій на Росію з Банком Ізраїлю, керівництвом місцевих аеропортів і з низкою ізраїльських міністерств і відомств.

У російсько-українській війні Ізраїль займає позицію медіатора і є потенційним майданчиком для переговорів сторін, що воюють.

Раніше Фокус повідомляв, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про надання Ізраїлем Україні гуманітарної допомоги. До цього Володимир Зеленський спростував повідомлення, що з'являлися в пресі, про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт пропонував йому погодитися на вимоги Путіна.