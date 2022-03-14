Израиль присоединился к международным санкциям против России

Израиль не станет путем для обхода Россией санкций, наложенных на нее США и Европой, за войну в Украине, сказал глава МИД Израиля.

Глава МИД Израиля Яир Лапид сказал, что Израиль не станет путем, по которому Россия будет обходить санкции, наложенные на нее США, Европой и другими западными странами за военные действия, которые она ведет в Украине. Об этом Лапид написал в своем Twitter.

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[ + – ] Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Власти Израиля координируют действия по наложению санкций на Россию с Банком Израиля, руководством местных аэропортов и с рядом израильских министерств и ведомств.

В российско-украинской войне Израиль занимает позицию медиатора, и является потенциальной площадкой для переговоров воюющих сторон.

Ранее Фокус сообщал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил об оказании Израилем Украине гуманитарной помощи. До этого Владимир Зеленский опроверг появлявшиеся в прессе сообщения о том, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предлагал ему согласиться на требования Путина.