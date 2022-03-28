"Все, как в фильме ужасов": гендиректор "Шахтера" рассказал о жизни клуба во время войны

Сергей Палкин рассказал о гибели детей и боях рядом с его домом, призвав страны Запада активнее помогать Украине.

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин дал интервью британскому изданию Daily Mail. В нем функционер рассказал о том, как живет клуб во время войны России против Украины.

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По словам Палкина, руководству клуба удалось эвакуировать детей из клубной академии. 85 футболистов в возрасте от 13 до 17 лет временно переехали в хорватский город Сплит. Это стало возможным не в последнюю очередь благодаря украинским властям. Все игроки приступают к тренировкам 28 марта.

Сергей Палкин также отметил, что клуб развернул активную социальную деятельность во Львове, где помогает переселенцам из всех регионов Украины. На стадионе "Арена Львов" организован центр помощи всем нуждающимся беженцам, а сотрудники клуба задействованы в организации процессов поселения и проживания людей. Кроме того, часть сотрудников и футболистов либо активно участвуют в волонтерской деятельности, либо воюют в рядах территориальной обороны.

Генеральный директор "Шахтера" все произошедшее с украинцами за последний месяц сравнивает с фильмом ужасов.

"Честно говоря, это невероятно, трагично и очень грустно. Убийство детей, постоянные обстрелы возле моего дома и необходимость помогать детям из академии бежать в безопасное место — все это как в фильме ужасов", — отметил Сергей Палкин.

Он также заявил, что возле его дома регулярно шли боевые действия. В каком именно городе находится его дом, генеральный директор "Шахтера" не уточнил.

Несмотря на негативные эмоции, которые война принесла в жизнь футболистов и сотрудников ФК "Шахтер", Сергей Палкин считает, что Украина выиграет в войне с Россией. Этот процесс может произойти быстрее, если мировые державы помогут Украине.

"Я верю, что Украина выиграет эту войну. Но нам нужна поддержка. Сегодня Украина борется не только за свою землю, Украина защищает всю Европу и ценности свободного демократического мира. Если мы вместе не остановим эту войну, завтра она будет в Центральной Европе.

У нас нет другого выбора, кроме как надеяться, что война закончится. Все войны рано или поздно заканчиваются переговорами, и я надеюсь, что война России против Украины также закончится как можно скорее", — отметил Сергей Палкин.

Ранее Фокус рассказывал, что натурализованный бразильский футболист Жуниор Мораес покинул "Шахтер" и подписал контракт с бразильским клубом "Коринтианс".