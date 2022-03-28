"Усе, як у фільмі жахів": гендиректор "Шахтаря" розповів про життя клубу під час війни

Сергій Палкін розповів про загибель дітей та бої поруч з його домом, закликавши країни Заходу активніше допомагати Україні.

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін дав інтерв'ю британському виданню Daily Mail. У ньому функціонер розповів, як живе клуб під час війни Росії проти України.

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За словами Палкіна, керівництву клубу вдалося евакуювати дітей з клубної академії. 85 футболістів віком від 13 до 17 років тимчасово переїхали до хорватського міста Спліт. Це стало можливим не в останню чергу завдяки українській владі. Усі гравці приступають до тренувань 28 березня.

Сергій Палкін також зазначив, що клуб розгорнув активну соціальну діяльність у Львові, де допомагає переселенцям з усіх регіонів України. На стадіоні "Арена Львів" організовано центр допомоги всім біженцям, які потребують потреби, а співробітники клубу залучені в організації процесів поселення та проживання людей. Крім того, частина співробітників і футболістів або беруть активну участь у волонтерській діяльності, або воюють у лавах територіальної оборони.

Генеральний директор "Шахтаря" все, що сталося з українцями за останній місяць, порівнює з фільмом жахів.

"Чесно кажучи, це неймовірно, трагічно і дуже сумно. Вбивство дітей, постійні обстріли біля мого будинку та необхідність допомагати дітям з академії бігти в безпечне місце — усе це як у фільмі жахів", — зазначив Сергій Палкін.

Він також заявив, що біля його будинку регулярно точилися бойові дії. У якому місті розташований його будинок, генеральний директор "Шахтаря" не уточнив.

Попри негативні емоції, які війна принесла у життя футболістам та співробітникам ФК "Шахтар", Сергій Палкін вважає, що Україна виграє у війні з Росією. Цей процес може статися швидшим, якщо світові держави допоможуть Україні.

"Я вірю, що Україна виграє цю війну. Але нам потрібна підтримка. Сьогодні Україна бореться не лише за свою землю, Україна захищає всю Європу та цінності вільного демократичного світу. Якщо ми разом не зупинимо цю війну, завтра вона буде у Центральній Європі.

У нас немає іншого вибору, крім сподіватися, що війна закінчиться. Усі війни рано чи пізно закінчуються переговорами, і я сподіваюся, що війна Росії проти України також закінчиться якнайшвидше", — зазначив Сергій Палкін.

Раніше Фокус розповідав, що натуралізований бразильський футболіст Жуніор Мораес залишив "Шахтар" та підписав контракт з бразильським клубом "Корінтіанс".