Ледовый скандал: украинских фигуристов заставили удалить из аудиоряда речь Зеленского (видео)

Международный союз конькобежцев трактовал слова Зеленского с призывом к миру, как пропаганду.

Украинские фигуристы Максим Никитин и Александра Назарова были вынуждены изменить свой номер во время чемпионата мира по фигурному катанию, который завершился накануне в Монпелье. Об этом сообщает издание Tribuna.com.

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Как выяснилось уже после соревнований, украинские фигуристы изменили музыкальное сопровождение к одному из своих номеров. Все дело в том, что изначально в предварительно представленном варианте музыкальной нарезки был включен 15-секундный фрагмент речи президента Украины Владимира Зеленского. В нем глава государства призывал к миру.

Однако по мнению ISU (Международный союз конькобежцев), этот призыв являлся пропагандистским, из-за чего украинский дуэт поставили перед выбором: сохранить слова Зеленского и быть недопущенными к соревнованиям, либо же вырезать фрагмент и получить возможность выступить.

Отметим, что на официальном сайте ISU отсутствует информация о руководителях организации.

Украинская Федерация фигурного катания обратилась с открытым письмом к ISU с просьбой пояснить предъявленный ультиматум дуэту Максим Никитин / Александра Назарова.

"Украинский дуэт Максим Никитин и Александра Назарова заявили для выступления в ритмичном танце песню украинской певицы Джамалы "1944". В ней также был нанесенный на музыку 15-секундный фрагмент речи президента Украины Владимира Зеленского на украинском языке с призывом к миру (полная длительность программы — 3 минуты).

24 марта мы получили сообщение, что музыка содержала фрагмент, который был протрактован, как пропаганда. Мы не понимаем, как слова президента Украины с призывом к миру могли быть запрещены?, — говорится в официальном письме.

Руководители украинской федерации также поблагодарили ISU и оргкомитет чемпионата мира за поддержку Украины и отметили, что в течение 30 дней Украина показывает невероятное военное сопротивление и сдерживает начало Третьей мировой войны.

Александра Назарова и Максим Никитин: выступление на ЧМ по фигурному катанию

Фигуристка Александра Назарова также не поняла решения о запрете речи Владимира Зеленского в качестве музыкального сопровождения их номера.

"Они не допустили кусок со словами Владимира Зеленского. Ничего в нем такого не было. Там были слова о том, что мы будем бороться и будем защищать свою землю, какой бы ни была цена.

Да, нам поступило письмо о том, что ISU проконсультировались с юристами, нашедшими в этом пропаганду. У них даже были вопросы ко второй части "Червона калина". Это все происходило в ночь перед выступлением. Мы узнали об этом в 10 часов вечера и были на связи", — сказала Александра Назарова.

[ + – ] Александра Назарова и Максим Никитин: выступление на ЧМ по фигурному катанию

Отметим, что спортсмены выступали в тренировочных костюмах, поскольку из-за войны в Харькове оставались вне практики в течение месяца и не имели возможности вывезти с собой все необходимое.

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