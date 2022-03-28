Льодовий скандал: українських фігуристів змусили видалити з аудіоряду промову Зеленського (відео)

Міжнародний союз ковзанярів трактував слова Зеленського із закликом до миру як пропаганду.

Українські фігуристи Максим Нікітін та Олександра Назарова були змушені змінити свій номер під час чемпіонату світу з фігурного катання, який завершився напередодні у Монпельє. Про це повідомляє видання Tribuna.com.

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Як з'ясувалося вже після змагань, українські фігуристи змінили музичний супровід одного зі своїх номерів. Справа в тому, що спочатку в попередньо представленому варіанті музичної нарізки було включено 15-секундний фрагмент промови президента України Володимира Зеленського. У ньому глава держави закликав до миру.

Однак, на думку ISU (Міжнародний союз ковзанярів), цей заклик був пропагандистським, через що український дует поставили перед вибором: зберегти слова Зеленського та бути недопущеними до змагань, або ж вирізати фрагмент та отримати можливість виступити.

Зазначимо, що на офіційному сайті ISU немає інформації про керівників організації.

Українська Федерація фігурного катання звернулася з відкритим листом до ISU з проханням пояснити пред'явлений ультиматум дуету Максим Нікітін/Олександра Назарова.

"Український дует Максим Нікітін та Олександра Назарова заявили для виступу в ритмічному танці під пісню української співачки Джамали "1944". У ній також був нанесений на музику 15-секундний фрагмент промови президента України Володимира Зеленського українською мовою із закликом до миру (програма тривала 3 хвилини).

24 березня ми отримали повідомлення, що музика містила фрагмент, протрактований як пропаганда. Ми не розуміємо, як слова президента України із закликом до миру могли бути заборонені?, — йдеться в офіційному листі.

Керівники української федерації також подякували ISU та оргкомітету чемпіонату світу за підтримку України та зазначили, що протягом 30 днів Україна показує неймовірний військовий опір та стримує початок Третьої світової війни.

Олександра Назарова та Максим Нікітін: виступ на ЧС з фігурного катання

Фігуристка Олександра Назарова також не зрозуміла рішення про заборону промови Володимира Зеленського як музичний супровід їхнього номера.

"Вони не допустили шматок зі словами Володимира Зеленського. Нічого в ньому такого не було. Там були слова про те, що ми боротимемося і захищатимемо свою землю, хоч би якою була ціна.

Так, нам надійшов лист про те, що ISU проконсультувалися з юристами, які знайшли пропаганду. Вони навіть мали питання до другої частини "Червона калина". Це все відбувалося в ніч перед виступом. Ми дізналися про це о 10 годині вечора і були на зв'язку", — сказала Олександра Назарова.

[ + – ] Олександра Назарова та Максим Нікітін: виступ на ЧС з фігурного катання

Зазначимо, що спортсмени виступали у тренувальних костюмах, оскільки через війну в Харкові залишалися поза практикою протягом місяця і не мали змоги вивезти із собою все необхідне.

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