Не в Европе: стало известно потенциальное место проведения боя Усик — Джошуа

Украинский боксер уже выехал из Украины, чтобы начать подготовку к бою-реванш.

Ответный поединок Александр Усик — Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии, сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк в комментарии Sky Sports.

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Саудовская Аравия является одной из обсуждаемых площадок для поединка. Ориентировочная дата проведения боя — конец июня, однако этот момент еще будет предметом для переговоров.

"Многое будет зависеть от того, насколько быстро нам удастся подписать бумаги. Хорошо, что Усик выехал в Европу и начал подготовку", — сказал Александр Красюк.

Александр Усик остается непобедимым чемпионом мира. В сентябре 2021 года украинец победил Энтони Джошуа в Лондоне, на стадионе "Тоттенхэм Хотспурс" и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

С того момента сторона Джошуа активировала опцию боя-реванша, прописанную в изначальном контракте. Ответный поединок мог сорваться, если бы Усик договорился с командой Тайсона Фьюри о поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Но переговоры сорвались, а WBC, поясом которой владеет Тайсон Фьюри, назначила обязательным претендентом на чемпионский титул британца Диллиана Уайта. Усик вернулся к варианту боя против Джошуа, но в конце февраля Российская Федерация совершила военное вторжение в Украину.

Александр Усик записал несколько видеообращений к россиянам, после чего вступил в ряды территориальной обороны Киева. Однако, в конце прошлой недели боксер записал новое видео, в котором сообщил, что принял решение начать подготовку к бою против Энтони Джошуа.

Ранее Фокус рассказывал, что дом Александра Усика в Ворзеле заняли российские военные. Об этом сообщила супруга боксера Екатерина Усик, добавив, что российским оккупантам в Украине "осталось недолго".