Не в Європі: стало відомо потенційне місце проведення бою Усик — Джошуа

Український боксер уже виїхав із України, щоб розпочати підготовку до бою-реваншу.

Поєдинок у відповідь Олександр Усик — Ентоні Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії, повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк у коментарі Sky Sports.

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Саудівська Аравія є одним із обговорюваних майданчиків для поєдинку. Орієнтовна дата проведення бою – кінець червня, проте цей момент ще буде предметом переговорів.

"Багато чого залежатиме від того, наскільки швидко нам вдасться підписати папери. Добре, що Усик виїхав у Європу та розпочав підготовку", — сказав Олександр Красюк.

Олександр Усик залишається непереможним чемпіоном світу. У вересні 2021 року українець переміг Ентоні Джошуа в Лондоні, на стадіоні "Тоттенгем Готспурс" і завоював титул чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Із того моменту сторона Джошуа активувала опцію бою-реваншу, прописану в первісному контракті. Поєдинок у відповідь міг зірватися, якби Усик домовився з командою Тайсона Ф'юрі про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Але переговори зірвалися, а WBC, поясом якої володіє Тайсон Ф'юрі, призначила обов'язковим претендентом на чемпіонський титул британця Ділліана Вайта. Усик повернувся до варіанту бою проти Джошуа, але наприкінці лютого Російська Федерація здійснила військове вторгнення в Україну.

Олександр Усик записав кілька відеозвернень до росіян, після чого вступив до лав територіальної оборони Києва. Проте наприкінці минулого тижня боксер записав нове відео, у якому повідомив, що вирішив розпочати підготовку до бою проти Ентоні Джошуа.

Раніше Фокус розповідав, що будинок Олександра Усика у Ворзелі зайняли російські військові. Про це повідомила дружина боксера Катерина Усик, додавши, що російським окупантам в Україні залишилося недовго.