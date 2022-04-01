Луганский футбольный клуб "Заря" может прекратить существование, - журналист

Клуб был эвакуирован из Луганска в Запорожье в 2014 году, но теперь рискует стать невыгодным его владельцам.

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Руководители футбольного клуба "Заря" Луганск рассматривают возможность ликвидировать клуб. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе "Цыганык LIVE".

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Журналист ответил на вопрос одного из читателей о том, что ждет луганский клуб после войны, а также не оставил без внимания ряд реплик бывшего генерального директора клуба Сергея Рафаилова, который несколько лет назад покинул должность и уехал на постоянное проживание в Россию. С началом военной агрессии в Украине, Рафаилов поддержал действия Российской Федерации, чем вызвал бурную реакцию болельщиков и журналистов.

"Бывший генеральный директор клуба Сергей Рафаилов — полный придурок. Что касается "Зари", то определенный период времени это был бизнес-проект. Там зарабатывались деньги. Сейчас заработать деньги будет очень сложно. Я не уверен, что руководство футбольного клуба "Заря" захочет доставать из тумбочки деньги и инвестировать их в футбол. Поэтому, я не исключаю, что "Заря" может прекратить существование", — заявил Игорь Цыганык.

Вероятно, Игорь Цыганык имеет в виду трансферную деятельность "Зари" и участие клуба в еврокубках. Эти статьи доходов вместе с небольшим уровнем зарплат игроков и тренеров, позволял клубу существовать, как бизнес-проект.

Кроме этого, журналист не исключил, что кроме "Зари" прекратит существование и еще ряд клубов.

"Но ничего страшного, появятся новые клубы. А те люди, которые сохранили свою любовь к футболу, они из футбола никуда не уйдут", — сказал Игорь Цыганык.

[ + – ] Игорь Цыганык о возможном исчезновении ФК "Заря" (Луганск) (на видео с 27:50)

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что руководители ФК "Шахтер" Донецк покинули Украину и находятся в Австрии. Видео с ними на одной из улиц Вены опубликовал журналист Сергей Болотников.