Луганський футбольний клуб "Зоря" може припинити існування, — журналіст

Клуб був евакуйований із Луганська до Запоріжжя у 2014 році, але тепер ризикує стати невигідним його власникам.

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Керівники футбольного клубу "Зоря" Луганськ розглядають можливість ліквідувати клуб. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі "Циганик LIVE".

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Журналіст відповів на запитання одного з читачів про те, що чекає на луганський клуб після війни, а також не залишив поза увагою низку реплік колишнього генерального директора клубу Сергія Рафаїлова, який кілька років тому залишив посаду та поїхав на постійне проживання до Росії. З початком військової агресії в Україні Рафаїлов підтримав дії Російської Федерації, чим викликав бурхливу реакцію вболівальників та журналістів.

"Колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов — повний придурок. Щодо "Зорі", то певний період часу це був бізнес-проєкт. Там зароблялися гроші. Зараз заробити гроші буде дуже складно. Я не впевнений, що керівництво футбольного клубу "Зоря" захоче діставати з тумбочки гроші та інвестувати їх у футбол. Тому я не виключаю, що "Зоря" може припинити існування", — заявив Ігор Циганик.

Ймовірно, Ігор Циганик має на увазі трансферну діяльність "Зорі" та участь клубу в єврокубках. Ці статті доходів разом із невеликим рівнем зарплат гравців та тренерів, дозволяв клубу існувати, як бізнес-проєкт.

Крім цього, журналіст не виключив, що окрім "Зорі" припинить існування і ще низка клубів.

"Але нічого страшного, з'являться нові клуби. А ті люди, які зберегли свою любов до футболу, вони з футболу нікуди не підуть", — сказав Ігор Циганик.

[ + – ] Ігор Циганик про можливе зникнення ФК "Зоря" (Луганськ) (на відео з 27:50)

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що керівники ФК "Шахтар" Донецьк покинули Україну та перебувають в Австрії. Відео з ними на одній із вулиць Відня опублікував журналіст Сергій Болотніков.