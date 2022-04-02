Сборная Италии по баскетболу отказалась играть против России

Российский спорт продолжает получать последствия от военного вторжения России в Украину.

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Президент Федерации баскетбола Италии Джованни Петруччи заявил о том, что его организация будет бойкотировать матч отбора на чемпионат мира по баскетболу-2023 против сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации.

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"Международный баскетбол выделяется своей позицией, которая войдет в историю, а именно ждать мая для дальнейших действий против России. Я действительно разочарован и не думал, что это зайдет так далеко", — сказал Петруччи.

Чиновник считает, что исключение России из международных спортивных организаций — недостаточная мера. В то же время, Международный спортивный арбитраж (CAS) подтвердил положения, принятые в отношении России Федерацией футбола Италии.

Петруччи отметил, что не видит вариантов, что ситуация в войне России против Украины изменится к маю. Он также сказал, что итальянские спортсмены не будут играть против России из-за ее захватнической политики по отношению к Украине. Матч Италия — Россия был запланирован на 1 июля 2022 года.

По словам президента Федерации баскетбола Италии, аналогичное решение приняли и другие команды, выступающие в этой отборочной группе — команды Исландии и Нидерландов.

Напомним, ранее международный футбольный союз ФИФА не исключил Россию из рядов организации. Вопрос изгнания Российского Футбольного Союза даже не был вынесен на рассмотрение конгресса ФИФА, который состоялся в Дохе. Вместе с тем, президент ФИФА Джанни Инфантино военную агрессию России против Украины назвал "ужасным конфликтом", а конгресс ФИФА утвердил официальный статус русского языка, как одного из шести языков ФИФА.