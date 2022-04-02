Збірна Італії з баскетболу відмовилася грати проти Росії

Російський спорт продовжує отримувати наслідки від воєнного вторгнення Росії в Україну.

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Президент Федерації баскетболу Італії Джованні Петруччі заявив про те, що його організація бойкотуватиме матч відбору на чемпіонат світу з баскетболу-2023 проти збірної Росії. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації.

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"Міжнародний баскетбол виділяється своєю позицією, яка увійде в історію, а саме чекати травня на подальші дії проти Росії. Я дійсно розчарований і не думав, що це зайде так далеко", — сказав Петруччі.

Чиновник вважає, що виняток Росії з міжнародних спортивних організацій є недостатнім заходом. У той же час Міжнародний спортивний арбітраж (CAS) підтвердив положення, прийняті щодо Росії Федерацією футболу Італії. В той самий час, ніхто не сприйняв серйозно рекомендації Міжнародного Олімпійського комітету.

Петруччі зазначив, що не бачить варіантів, що ситуація у війні Росії проти України зміниться у травені. Він також сказав, що італійські спортсмени не гратимуть проти Росії через її загарбницьку політику щодо України. Матч Італія — Росія був запланований на 1 липня 2022 року.

За словами президента Федерації баскетболу Італії, аналогічне рішення ухвалили й інші команди, які виступають у цій відбірковій групі – команди Ісландії та Нідерландів.

Нагадаємо, раніше міжнародний футбольний союз ФІФА не виключив Росію з лав організації. Питання вигнання Російського Футбольного Союзу навіть не було винесено на розгляд конгресу ФІФА, що відбувся у Досі. Водночас президент ФІФА Джанні Інфантіно військову агресію Росії проти України назвав "жахливим конфліктом", а конгрес ФІФА затвердив офіційний статус російської мови як однієї з шести мов ФІФА.