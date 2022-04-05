Генеральный директор "Черноморца" выступил против разрешения на выезд для "Динамо" и "Шахтера"

Анатолий Мисюра считает, что в условиях военного положения футбол отходит на второй план и сейчас нужно сделать все, чтобы сохранить страну.

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Генеральный директор футбольного клуба "Черноморец" Одесса Анатолий Мисюра выступил против разрешения Министерства молодежи и спорта Украины для футболистов и тренеров киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" покинуть страну во время войны. Об этом сообщает издание FanDay.net.

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Функционер отметил, что сейчас идет война и все публичные личности должны оставаться в Украине и помогать стране выстоять в борьбе с российским агрессором. Мисюра не понимает, почему "Динамо" и "Шахтер" получили такие льготы от государства и призвал Минмолодежи и спорта пояснить критерии, согласно которым определяют тех граждан Украины, кому можно покидать страну в условиях военного положения.

"Мне кажется сейчас не время, чтобы покидать страну. Наоборот, нужно быть едиными и работать на победу. Украина должна быть свободна. Только тогда можно ездить тренироваться, готовиться к каким-то чемпионатам, участию в Лиге чемпионов и так далее. А сейчас к чему тренироваться? А если, не дай бог, все пойдет не так, как мы хотим? Тренировки ради тренировок, для чего это надо?", — сказал Анатолий Мисюра.

Руководитель ФК "Черноморец" также заявил, что не верит, что участие в благотворительных матчах может принести какие-то серьезные деньги, чтобы помочь украинской армии. Он также призвал сначала справиться с внешним врагом, после чего заняться организацией футбольных турниров.

Напомним, киевское "Динамо" объявило о серии товарищеских матчей "Матч за мир! Остановим войну!". Ее целью в клубе назвали сбор средств для Вооруженных Сил Украины. В рамках этой акции чемпионы Украины сыграют с рядом европейских топ-клубов, включая "Барселону", "Боруссию", "Милан" и других грандов.

Примеру "Динамо" последовал и ФК "Шахтер" Донецк, который отправится в Турцию, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей, а собранные средства направить на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине.