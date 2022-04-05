Генеральний директор "Чорноморця" виступив проти дозволу на виїзд для "Динамо" та "Шахтаря"

Анатолій Місюра вважає, що в умовах воєнного стану футбол відходить на другий план, і зараз потрібно зробити все, щоб зберегти країну.

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Генеральний директор футбольного клубу "Чорноморець" Одеса Анатолій Місюра виступив проти дозволу Міністерства молоді та спорту України для футболістів та тренерів київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" покинути країну під час війни. Про це повідомляє видання FanDay.net.

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Функціонер зазначив, що зараз триває війна і всі публічні особи мають залишатися в Україні та допомагати країні вистояти в боротьбі з російським агресором. Місюра не розуміє, чому "Динамо" та "Шахтар" отримали такі пільги від держави й закликав Мінмолоді та спорту пояснити критерії, згідно з якими визначають тих громадян України, кому можна залишати країну в умовах воєнного стану.

"Мені здається, зараз не час, щоб залишати країну. Навпаки, треба бути єдиними й працювати на перемогу. Україна має бути вільна. Тільки тоді можна їздити тренуватися, готуватися до якихось чемпіонатів, участі в Лізі чемпіонів тощо. А зараз до чого тренуватися? А якщо, не дай боже, все піде не так, як ми хочемо? Тренування заради тренувань, навіщо це треба?" — сказав Анатолій Місюра.

Керівник ФК "Чорноморець" також заявив, що не вірить, що участь у благодійних матчах може принести якісь серйозні гроші, аби допомогти українській армії. Він також закликав спочатку впоратися із зовнішнім ворогом, після чого зайнятися організацією футбольних турнірів.

Нагадаємо, київське "Динамо" оголосило про серію товариських матчів "Матч за мир! Зупинимо війну!". Її метою в клубі назвали збір коштів для Збройних Сил України. У межах цієї акції чемпіони України зіграють із низкою європейських топклубів, включаючи "Барселону", "Боруссію", "Мілан" та інших грандів.

Приклад "Динамо" наслідував і ФК "Шахтар" Донецьк, який вирушить до Туреччини, щоб зіграти кілька товариських матчів, а зібрані кошти направити на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні.