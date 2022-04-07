Прорыва не произошло: "Динамо" U-19 проиграло "Спортингу" в Юношеской лиге УЕФА

Матч "Динамо" — "Спортинг" переносился трижды из-за войны в Украине. В 1/4 финала турнира "Спортинг" сыграет против соотечественников из "Бенфики".

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В Бухаресте состоялся матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, в котором "Динамо" (Киев) принимало лиссабонский "Спортинг".

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Этот матч должен был состояться еще 2 марта в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Однако из-за военного вторжения России в Украину, встреча была перенесена сначала на 9 марта, а затем и вовсе на 7 апреля. При этом, УЕФА утвердила, что матч "Динамо" U-19 — "Спортинг" U-19 должен состояться на нейтральном поле.

Начало матча получилось обескураживающим для киевлян: они пропустили мяч уже на 2-й минуте. Диого Кабрал отдал передачу на партнера и спустя несколько секунд получил мяч назад. Полузащитник "Спортинга" ворвался в штрафную площадь "Динамо" и отправил мяч в ближний угол — 1:0.

К исходу получаса игрового времени "Спортинг" удвоил преимущество. Португальцы снова организовали атаку правым флангом, Кабрал вышел на ударную позицию, и идентично первому случаю, отправил мяч в ближний угол — 2:0.

В начале второго тайма номинальные хозяева взяли игру под свой контроль и принялись создавать опасные моменты у ворот "Спортинга". Один из них завершился падением Волошина в штрафной площади соперника. Рефери назначил пенальти, который реализовал Владимир Бражко — 1:2.

Киевляне попытались сравнять счет, но не смогли дожать соперника. А вот Диого Кабрал имел шанс оформить хет-трик, но на 72-й минуте его удар с линии штрафной площади пришелся в перекладину.

За оставшееся время соперникам так и не удалось изменить цифры на табло. Таким образом, "Спортинг" одержал победу со счетом 2:1 и в 1/4 финала сыграет со своими земляками из клуба "Бенфика".

Юношеская Лига УЕФА. 1/8 финала

"Динамо" (Киев) — "Спортинг" (Лиссабон) — 1:2 (0:2)

Голы: 0:1, Диого Кабрал, 2; 0:2, Диого Кабрал, 28; 1:2, с пенальти, Бражко, 49.

Напомним, что 9 февраля "Динамо" U-19 одержало победу в матче с испанским "Депортиво". Подопечные Игоря Костюка были удачливее соперника в серии послематчевых пенальти.