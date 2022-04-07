Прориву не сталося: "Динамо" U-19 програло "Спортінгу" в Юнацькій лізі УЄФА

Матч "Динамо" — "Спортінг" переносили тричі через війну в Україні. У 1/4 фіналу турніру "Спортінг" зіграє проти земляків із "Бенфіки".

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У Бухаресті відбувся матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА, в якому "Динамо" (Київ) приймало Лісабонський "Спортінг".

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Цей матч мав відбутися ще 2 березня в Києві, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Проте через воєнне вторгнення Росії в Україну, зустріч перенесли спочатку на 9 березня, а потім і зовсім на 7 квітня. Водночас УЄФА затвердила, що матч "Динамо" U-19 — "Спортінг" U-19 має відбутися на нейтральному полі.

Початок матчу вийшов бентежливим для киян: вони пропустили м'яч вже на 2-й хвилині. Діогу Кабрал віддав передачу на партнера і за кілька секунд отримав м'яч назад. Півзахисник "Спортінга" ввірвався до штрафної площі "Динамо" і відправив м'яч у ближній кут — 1:0.

Наприкінці пів години ігрового часу "Спортінг" подвоїв перевагу. Португальці знову організували атаку правим флангом, Кабрал вийшов на ударну позицію, і ідентично до першого разу відправив м'яч у ближній кут — 2:0.

На початку другого тайму номінальні господарі взяли гру під свій контроль і почали створювати небезпечні моменти біля воріт "Спортінга". Один із них завершився падінням Волошина у штрафному майданчику суперника. Рефері призначив пенальті, який реалізував Володимир Бражко — 1:2.

Кияни спробували зрівняти рахунок, але не змогли дотиснути суперника. А ось Діогу Кабрал мав шанс оформити хет-трик, але на 72-й хвилині його удар з лінії штрафного майданчика попав у перекладину.

За залишений час суперникам так і не вдалося змінити цифри на табло. У такий спосіб "Спортінг" здобув перемогу з рахунком 2:1 і в 1/4 фіналу зіграє зі своїми земляками з клубу "Бенфіка".

Юнацька Ліга УЄФА. 1/8 фіналу

"Динамо" (Київ) — "Спортінг" (Лісабон) — 1:2 (0:2)

Голи : 0:1, Діогу Кабрал, 2; 0:2, Діогу Кабрал, 28; 1:2, із пенальті, Бражко, 49.

Нагадаємо, що 9 лютого "Динамо" U-19 здобуло перемогу в матчі з іспанським "Депортіво". Підопічні Ігоря Костюка були щасливішими за суперника в серії післяматчевих пенальті.