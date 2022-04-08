Вопреки слухам: Роберто Де Дзерби присоединился к "Шахтеру" в Турции (фото)

Итальянский тренер не оставил команду в тяжелую минуту, несмотря на уход своего ассистента. В Турции "Шахтер" проведет ряд благотворительных матчей.

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Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Роберто Де Дзерби прибыл в Стамбул и приступил к работе с командой. Об этом пресс-служба клуба сообщила на своей странице в Instagram.

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На фото, опубликованном в официальном аккаунте ФК "Шахтер", директор клуба по футболу Дарио Срна обнимет главного тренера. Этим фото донецкий клуб положил конец всем спекуляциям о том, что Роберто Де Дзерби может покинуть "Шахтер" из-за начала войны в Украине.

[ + – ] Главный тренер ФК "Шахтер" Роберто Де Дзерби и директор клуба Дарио Срна

Европейские СМИ с начала военного вторжения России в Украину продуцировали слухи о том, что итальянский специалист покинет донецкий клуб. Одним из возможных вариантов продолжения его карьеры называлась национальная сборная Италии, которая потерпела неудачу в квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Несмотря на то, что Де Дзерби продолжил выполнять свои обязанности в клубе, его постоянный ассистент Давиде Поссанцини, по информации Sky Sport Italia, не приехал в Турцию и близок к тому, чтобы покинуть клуб.

В Турции "Шахтер" проведет несколько благотворительных матчей, а вырученные средства направит на помощь украинским детям, пострадавшим во время войны в Украине.

В частности, 9 апреля "горняки" сыграют против греческого "Олимпиакоса", открыв серию матчей, получившей название Shakhtar Global Tour.

Расписание матчей Shakhtar Global Tour

9 апреля — "Олимпиакос" (Греция)

14 апреля — "Лехия" (Польша)

19 апреля — "Фенербахче" (Турция)

1 мая — "Хайдук" (Хорватия)

Помимо детей, пострадавших от войны в Украине, часть средств от продажи билетов и рекламы будет направлена на помощь Вооруженным Силам Украины, волонтерам и медицинским сотрудникам.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что руководители ФК "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин и Дарио Срна покинули Украину. Функционеры были замечены на одной из улиц Вены.