Попри чутки: Роберто Де Дзербі приєднався до "Шахтаря" в Туреччині (фото)

Італійський тренер не залишив команду у важку хвилину, незважаючи на відставку свого асистента. У Туреччині "Шахтар" проведе низку благодійних матчів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Роберто Де Дзербі прибув у Стамбул і розпочав роботу з командою. Про це пресслужба клубу повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На фото, опублікованому в офіційному обліковому записі ФК "Шахтар", директор клубу з футболу Даріо Срна обіймає головного тренера. Цим фото донецький клуб поклав край усім спекуляціям про те, що Роберто Де Дзербі може покинути "Шахтар" через початок війни в Україні.

[ + – ] Головний тренер ФК "Шахтар" Роберто Де Дзербі та директор клубу Даріо Срна

Європейські ЗМІ з початку військового вторгнення Росії в Україну продукували чутки, що італійський фахівець покине донецький клуб. Одним із можливих варіантів продовження його кар'єри називалася національна збірна Італії, яка зазнала невдачі у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2022 року.

Незважаючи на те, що Де Дзербі продовжив виконувати свої обов'язки в клубі, його постійний помічник Давіде Поссантіні, за інформацією Sky Sport Italia, не приїхав у Туреччину та близький до того, щоб покинути клуб.

У Туреччині "Шахтар" проведе кілька благодійних матчів, а отримані кошти направить на допомогу українським дітям, які постраждали під час війни в Україні.

Зокрема, 9 квітня "гірники" зіграють проти грецького "Олімпіакоса", відкривши серію матчів, що одержала назву Shakhtar Global Tour.

Розклад матчів Shakhtar Global Tour

9 квітня — "Олімпіакос" (Греція)

14 квітня — "Лехія" (Польща)

19 квітня — "Фенербахче" (Туреччина)

1 травня — "Хайдук" (Хорватія)

Крім допомоги дітям, які постраждали від війни в Україні, частина коштів від продажу квитків і реклами буде спрямована на допомогу Збройним Силам України, волонтерам і медичним працівникам.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що керівники ФК "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін і Даріо Срна залишили Україну. Функціонери були помічені на одній із вулиць Відня.