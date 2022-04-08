Осуществил мечту: итальянский вратарь Буффон встретился с украинским мальчиком (видео)

Влад вместе с мамой покинул Украину из-за войны и уехал в Италию. Перед матчем "Парма" — "Комо" украинского мальчика ожидал приятный сюрприз.

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Голкипер итальянского футбольного клуба "Парма" и чемпион мира 2006 года Джанлуиджи Буффон встретился с маленьким переселенцем из Украины Владом. Об этом сообщается на странице клуба в Instagram.

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Мальчик вместе с семьей уехал из Львова и мечтал познакомиться со своим кумиром. Такая возможность ему предоставилась перед матчем "Парма" — "Комо" (4:3). Влад сидел на трибунах стадиона, завернувшись в украинский флаг вместе с мамой, сестрой и бабушкой, которая много лет живет в Риме.

Как сообщается на официальном сайте "Пармы", Влад в Украине занимался футболом и выступал на позиции голкипера. В Италии мальчика привлекла школа "Сан-Паоло Остиенсе", где он продолжил занятия. В недавнем интервью украинец заявил, что Джанлуиджи Буффон — его кумир. Узнав об этом, легендарный голкипер решил поддержать украинского переселенца и организовал ему встречу с кумиром.

На видео видно, что Влад получил от Буффона футболку и несколько фото с автографом.

[ + – ] Джанлуиджи Буффон и его украинский фанат Влад

Отметим, что Джанлуиджи Буффон — один из самых возрастных действующих профессиональных футболистов в мире. Ему 44 года и он выступает в Серии Б (второй по силе дивизион чемпионата Италии). На днях Буффон продлил контракт с "Пармой" до 2024 года. На тот момент ему исполнится 46 лет.

За свою 27-летнюю карьеру Джанлуиджи Буффон становился чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2012) в составе сборной Италии. С "Ювентусом", за который Буффон выступал большую часть своей карьеры (2001 — 2018; 2019 — 2021) он 10 раз выигрывал чемпионат Италии и 5 раз — Кубок Италии. В сезоне 2018/2019 Буффон выступал за французский ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции. Единственными трофеями, который опытному голкиперу не удалось выиграть в карьере остались Лига чемпионов и Лига Европы (Кубок УЕФА).

Ранее Фокус рассказывал, что Буффон стал игроком "Пармы" летом 2021 года. За этот клуб футболист дебютировал в 1995 году и провел ранний этап своей игровой карьеры, прежде чем перейти в "Ювентус".