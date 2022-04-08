Здійснив мрію: італійський воротар Буффон зустрівся із українським хлопчиком (відео)

Влад разом із мамою залишив Україну через війну та поїхав в Італію. Перед матчем "Парма" — "Комо" на українського хлопчика чекав приємний сюрприз.

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Голкіпер італійського футбольного клубу "Парма" та чемпіон світу 2006 року Джанлуїджі Буффон зустрівся з маленьким переселенцем з України Владом. Про це повідомляється на сторінці клубу в Instagram.

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Хлопчик разом із сім'єю поїхав зі Львова та мріяв познайомитись зі своїм кумиром. Така можливість йому випала перед матчем "Парма" — "Комо" (4:3). Влад сидів на трибунах стадіону, загорнувшись в український прапор разом із мамою, сестрою та бабусею, яка багато років живе у Римі.

Як повідомляється на офіційному сайті "Парми", Влад в Україні займався футболом та виступав на позиції голкіпера. В Італії хлопчика залучила школа "Сан-Паоло Остієнсе", де він продовжив заняття. У недавньому інтерв'ю українець заявив, що Джанлуїджі Буффон — його кумир. Дізнавшись про це, легендарний голкіпер вирішив підтримати українського переселенця та організував йому зустріч із кумиром.

На відео видно, що Влад отримав від Буффона футболку та кілька фото з автографом.

[ + – ] Джанлуїджі Буффон та його український фанат Влад

Зазначимо, що Джанлуїджі Буффон — один із найстарших професійних футболістів у світі. Йому 44 роки і він виступає у Серії Б (другий за силою дивізіон чемпіонату Італії). Днями Буффон продовжив контракт із "Пармою" до 2024 року. На той момент йому виповниться 46 років.

За свою 27-річну кар'єру Джанлуїджі Буффон ставав чемпіоном світу (2006) та віцечемпіоном Європи (2012) у складі збірної Італії. З "Ювентусом", за який Буффон виступав більшу частину своєї кар'єри (2001 — 2018; 2019 — 2021) він 10 разів вигравав чемпіонат Італії та 5 разів — Кубок Італії. У сезоні 2018/2019 Буффон виступав за французький ПСЖ, з яким виграв чемпіонат Франції та Суперкубок Франції. Єдиними трофеями, які досвідченому голкіперу не вдалося виграти в кар'єрі залишилися Ліга чемпіонів та Ліга Європи (Кубок УЄФА).

Раніше Фокус розповідав, що Буффон став гравцем "Парми" влітку 2021 року. За цей клуб футболіст дебютував у 1995 році та провів ранній етап своєї ігрової кар'єри, перш ніж перейти до "Ювентуса".