Семь лет тюрьмы: теннисист Борис Беккер может понести уголовную ответственность за махинации

Следствие полагает, что теннисист сохранил некоторые трофеи из своей теннисной карьеры, чтобы избежать их продажи, несмотря на объявленное в 2017 году банкротство.

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Немецкий теннисист Борис Беккер подозревается в махинациях по делу о собственном банкротстве, сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

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Следствие подозревает, что немецкий теннисист, признанный банкротом в 2017 году, сохранил некоторые теннисные трофеи, которые представляют материальную ценность. Таким образом, Беккер избежал их продажи, но попал под обвинение в махинациях.

Суд в Лондоне, рассматривающий это дело, получил от обвинения 24 пункта, по которым теннисисту инкриминировали правонарушения. Рассмотрев дело, суд установил вину Беккера по четырем пунктам. Судебное заседание началось еще в среду, 6 апреля.

Окончательный вердикт суд будет озвучен 29 апреля. При этом, 54-летний спортсмен имеет право обжаловать приговор.

Отметим, что немецкий теннисист Борис Беккер является бывшей первой ракеткой мира и шестикратным победителем турниров "Большого Шлема". В частности, немец трижды выигрывал "Уимблдон" (1985, 1986, 1989), дважды — открытый чемпионат Австралии (1991; 1996) и один раз — открытый чемпионат США (1989). Также Борис Беккер дважды становился победителем Кубка Дэвиса (1988; 1999).

Ранее Фокус рассказывал, что Борис Беккер предложил свое обручальное кольцо, чтобы выплатить накопившиеся долги. В попытке расплатиться с долгами Борис Беккер пытался продать свое имение на Майорке стоимостью в 10 миллионов евро, а также предложил свое обручальное кольцо арбитражному управляющему, когда он осматривал его дом в Уимблдоне, пытаясь понять, какие ценные активы теннисист может продать.