Сім років ув'язнення: тенісист Борис Беккер може понести кримінальну відповідальність за махінації

Слідство вважає, що тенісист зберіг деякі трофеї зі своєї тенісної кар'єри, щоб уникнути їхнього продажу, незважаючи на оголошене у 2017 році банкрутство.

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Німецького тенісиста Бориса Беккера підозрюють у махінаціях в справі про власне банкрутство, повідомляє видання Suddeutsche Zeitung.

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Слідство підозрює, що німецький тенісист, визнаний банкрутом у 2017 році, зберіг деякі тенісні трофеї, які становлять матеріальну цінність. Так Беккер уникнув їхнього продажу, але потрапив під звинувачення в махінаціях.

Суд у Лондоні, який розглядає цю справу, отримав від звинувачення 24 пункти, за якими тенісистові інкримінували правопорушення. Розглянувши справу, суд встановив провину Беккера за чотирма пунктами. Судове засідання розпочалося ще в середу, 6 квітня.

Остаточний вердикт суду буде озвучено 29 квітня. При цьому 54-річний спортсмен має право оскаржити вирок.

Зазначимо, що німецький тенісист Борис Беккер є колишньою першою ракеткою світу та шестиразовим переможцем турнірів "Великого Шолома". Зокрема, німець тричі вигравав "Вімблдон" (1985, 1986, 1989), двічі – відкритий чемпіонат Австралії (1991; 1996) та один раз – відкритий чемпіонат США (1989). Також Борис Беккер двічі ставав переможцем Кубка Девіса (1988; 1999).

Раніше Фокус розповідав, що Борис Беккер запропонував свою обручку, щоб виплатити накопичені борги. У спробі розплатитися з боргами Борис Беккер намагався продати свій маєток на Майорці вартістю 10 мільйонів євро, а також запропонував свою обручку арбітражному керівнику, коли він оглядав його будинок у Вімблдоні, намагаючись зрозуміти, які цінні активи тенісист може продати.