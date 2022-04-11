"Сборище убийц и садистов": Игорь Суркис высказался о войне в Украине

Президент "Динамо" рассказал, что ждет клуб после окончания войны в Украине и куда пойдут деньги, заработанные в благотворительном турне киевского клуба по Европе.

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Футбольный клуб "Динамо" (Киев) проведет ряд благотворительных матчей с 12 по 28 апреля, чтобы увеличить помощь украинским военным, больницам и беженцам. Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис в интервью клубной пресс-службе.

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Война в Украине: позиция "Динамо" (Киев)

Руководитель "Динамо", комментируя военные действия в Украине, заявил, что армия в этой войне одна — это Вооруженные Силы Украины. Российских оккупантов функционер назвал "сборищем убийц и садистов". Суркис-младший убежден, что военные преступления россиян не останутся не расследованными и все причастные к этому понесут ответственность.

Говоря о нынешней жизни "Динамо" (Киев), Игорь Суркис заявил, что с первых дней войны клуб начал оказывать помощь больницам и детям-беженцам из регионов, охваченных войной. Со временем, сфера деятельности киевского клуба расширилась.

"Наш клуб и наша семья финансово поддерживают все возможные направления: мы финансируем гуманитарные, медицинские, оборонительные, строительные программы. Помогли нашим паралимпийцам, финансово поддержали приобретение и ввоз 200 тонн гуманитарной помощи в различные населенные пункты Киевской, Черниговской и Харьковской областей", — сказал Игорь Суркис.

Он также добавил, что футбольный клуб "Динамо" Киев помогает некоторым подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Благотворительное турне "Динамо" (Киев)

В виду больших расходов на социальные направления, в ходе объявленного благотворительного турне, которое "Динамо" проведет в нескольких странах Европы, планируется собрать дополнительные средства и привлечь внимание европейской общественности к войне в Украине.

"Мы специально организовали как можно больше матчей за короткий промежуток времени. С 12-го по 28-е апреля "Динамо" сыграет в Польше, Турции, Румынии, Германии и Хорватии. Мы планируем расширять географию поединков, ведем переговоры с рядом клубов из других стран", — отметил Игорь Суркис.

Президент ФК "Динамо" (Киев) также рассказал о том, куда будут потрачены вырученные средства. По его словам, речь не идет о финансовой выгоде для клуба.

"Все финансовые средства, вырученные за продажу билетов, атрибутики, рекламы и т.д., распределяет клуб, который является хозяином поля. Единственное условие – это передача полученных средств для помощи Украине. Это наша изначальная и неизменная позиция. Каждый клуб волен выбирать фонд или организацию, которым перечислят деньги, полученные от проведения матча. Это может быть поддержка беженцев, поддержка гуманитарных программ, поддержка Украинской Армии, поддержка медицинских учреждений", — сказал Суркис.

Что будет с "Динамо" (Киев) после войны

Игорь Суркис заявил, что главная цель всех украинцев — победа в войне с Россией. Он пообещал сделать все, чтобы сохранить украинский футбол. Руководитель действующих чемпионов Украины пожаловался на дефицит средств, но признался, что клуб продолжает финансировать детскую школу имени Валерия Лобановского.

"Первая команда едет в турне, эти игроки составляют костяк национальной сборной Украины. Я не могу загадывать, когда окончится война и когда начнется полномасштабное восстановление победившей Украины, но "Динамо" точно примет в этом участие. Как на футбольном поле, так и на других направлениях", — резюмировал Игорь Суркис.

Напомним, Фокус сообщал, что "Динамо" проведет ряд товарищеских матчей с ведущими клубами Европы. Киевский клуб получил спецразрешение от Министерства молодежи и спорта Украины на вывоз команды за пределы Украины и объявил акцию "Матч за мир!".