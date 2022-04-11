"Зборище вбивць та садистів": Ігор Суркіс висловився про війну в Україні

Президент "Динамо" розповів, що чекає на клуб після закінчення війни в Україні й куди підуть гроші, зароблені в благодійному турне київського клубу Європою.

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Футбольний клуб "Динамо" (Київ) проведе низку благодійних матчів з 12 по 28 квітня, щоб збільшити допомогу українським військовим, лікарням та біженцям. Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс в інтерв'ю клубній пресслужбі.

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Війна в Україні: позиція "Динамо" (Київ)

Керівник "Динамо", коментуючи воєнні дії в Україні, заявив, що армія в цій війні одна — це Збройні Сили України. Російських окупантів функціонер назвав "зборищем убивць та садистів". Суркіс-молодший переконаний, що воєнні злочини росіян не залишаться не розслідуваними й всі причетні до цього відповідатимуть.

Говорячи про нинішнє життя "Динамо" (Київ), Ігор Суркіс заявив, що з перших днів війни клуб почав надавати допомогу лікарням та дітям-біженцям із регіонів, охоплених війною. Згодом сфера діяльності київського клубу розширилася.

"Наш клуб і наша сім'я фінансово підтримують усі можливі напрямки: ми фінансуємо гуманітарні, медичні, оборонні, будівельні програми. Допомогли нашим паралімпійцям, фінансово підтримали придбання та ввезення 200 тонн гуманітарної допомоги до різних населених пунктів Київської, Чернігівської та Харківської областей", — сказав Ігор Суркіс.

Він також додав, що футбольний клуб "Динамо" Київ допомагає деяким підрозділам Збройних Сил України.

Благодійне турне "Динамо" (Київ)

Зважаючи на великі витрати на соціальні напрямки, під час оголошеного благодійного турне, яке "Динамо" проведе в кількох країнах Європи, планують зібрати додаткові кошти та привернути увагу європейської громадськості до війни в Україні.

"Ми спеціально організували якнайбільше матчів за короткий проміжок часу. З 12 по 28 квітня "Динамо" зіграє в Польщі, Туреччині, Румунії, Німеччині та Хорватії. Ми плануємо розширювати географію поєдинків, ведемо переговори з низкою клубів з інших країн", — зазначив Ігор Суркіс.

Президент ФК "Динамо" (Київ) також розповів про те, куди витрачатимуть отримані кошти. За його словами, не йдеться про фінансову вигоду для клубу.

"Всі фінансові кошти, отримані за продаж квитків, атрибутики, реклами тощо, розподіляє клуб, який є господарем поля. Єдина умова — це передача отриманих коштів для допомоги Україні. Це наша початкова та незмінна позиція. Кожен клуб вільний обирати фонд або організацію, якій перерахують гроші, отримані від проведення матчу. Це може бути підтримка біженців, підтримка гуманітарних програм, підтримка Української Армії, підтримка медичних установ", — сказав Суркіс.

Що буде з "Динамо" (Київ) після війни

Ігор Суркіс заявив, що головна мета всіх українців — перемога у війні з Росією. Він пообіцяв зробити все, аби зберегти український футбол. Керівник чинних чемпіонів України поскаржився на дефіцит коштів, але зізнався, що клуб продовжує фінансувати дитячу школу імені Валерія Лобановського.

"Перша команда їде в турне, ці гравці складають кістяк національної збірної України. Я не можу загадувати, коли закінчиться війна і коли почнеться повномасштабне відновлення України після перемоги, але "Динамо" точно візьме в цьому участь. Як на футбольному полі, так і на інших напрямах", — резюмував Ігор Суркіс.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що "Динамо" проведе низку товариських матчів із провідними клубами Європи. Київський клуб отримав спецдозвіл від Міністерства молоді та спорту України на вивіз команди за межі України та оголосив акцію "Матч за мир!".