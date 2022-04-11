Уволили за интервью: экс-динамовец Леоненко лишился работы на телеканалах "Футбол 1/2/3"

Телевизионный эксперт сказал, что российские спортсмены не заслуживают наказания, поскольку не виноваты в военной агрессии РФ против Украины. Спустя два дня после интервью Леоненко был уволен.

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Бывший нападающий ФК "Динамо" (Киев) Виктор Леоненко потерял работу телевизионного эксперта на телеканалах "Футбол 1/2/3". Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор телеканалов Александр Денисов.

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Причиной увольнения стало интервью изданию Sport Arena, в котором Леоненко заявил, что российские спортсмены не виноваты в войне против Украины, а также поставил под сомнение необходимость введения санкций против них в мировых спортивных организациях.

"Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас брать? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок", — сказал Леоненко.

Это интервью было опубликовано 9 апреля. Спустя два дня директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов на своей странице в Facebook объявил, что компания завершила сотрудничество с Леоненко.

"Друзья относительно последних высказываний Виктора Леоненко. Все его изречения в этом интервью, это только его позиция. На фоне зигующих спортсменов России, оправдывающих их молчаливую позицию, это за пределом цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", — написал Денисов.

Отметим, что Виктор Леоненко работал на телеканалах "Футбол 1/2/3" с 2013 года. Он был постоянным экспертом еженедельной итоговой программы "Великий Футбол". Несмотря на футбольное прошлое, тесно связанное с ФК "Динамо" (Киев), Леоненко часто критиковал киевский клуб и лояльно относился к их принципиальному сопернику — донецкому "Шахтеру".

Телеканалы "Футбол 1/2/3" входят в "Медиа Группу Украина", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Виктор Леоненко похвалился тем, как нецензурно послал главного тренера киевского "Динамо".