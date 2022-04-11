Звільнили за інтерв'ю: ексдинамівець Леоненко втратив роботу на телеканалах "Футбол 1/2/3"

Телевізійний експерт сказав, що російські спортсмени не заслуговують на покарання, оскільки не винні у військовій агресії РФ проти України. Через два дні після інтерв'ю Леоненка було звільнено.

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Колишній нападник ФК "Динамо" (Київ) Віктор Леоненко втратив роботу телевізійного експерта на телеканалах "Футбол 1/2/3". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор телеканалів Олександр Денисов.

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Причиною звільнення стало інтерв'ю виданню Sport Arena, де Леоненко заявив, що російські спортсмени не винні у війні проти України, а також поставив під сумнів необхідність запровадження санкцій проти них у світових спортивних організаціях.

"Не вважаю, що спортсмени в чомусь винні. Що з нас брати? В Росії за слова можна відразу в тюрму сісти. Тут все зрозуміло. Тому я спортсменів сильно і не засуджую, тому що багато хто мовчить через те, що можна отримати термін", — сказав Леоненко.

Це інтерв'ю було опубліковано 9 квітня. Через два дні директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов на своїй сторінці у Facebook оголосив, що компанія завершила співпрацю із Леоненком.

"Друзі щодо останніх висловлювань Віктора Леоненка. Всі його вислови в цьому інтерв'ю, це тільки його позиція. На тлі зигуючих спортсменів Росії, які виправдовують їхню мовчазну позицію, це за межею цинізму. Канал "Футбол" після цього інтерв'ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", — Написав Денисов.

Зазначимо, що Віктор Леоненко працював на телеканалах "Футбол 1/2/3" із 2013 року. Він був постійним експертом щотижневої підсумкової програми "Великий Футбол". Незважаючи на футбольне минуле, тісно пов'язане з ФК "Динамо" (Київ), Леоненко часто критикував київський клуб і лояльно ставився до їхнього принципового суперника — донецького "Шахтаря".

Телеканали "Футбол 1/2/3" входять до "Медіа Групи Україна", що належить бізнесменові Рінату Ахметову.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Віктор Леоненко похвалився тим, як нецензурно послав головного тренера київського "Динамо".