15-летний спортсмен из РФ объяснил свой "римский салют" на подиуме (видео)

Юный россиянин поспешил принести извинения и сказал, что не поддерживает идеи нацизма, а просто хотел изобразить "итальянское приветствие".

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В португальском городе Портиман, где 10 апреля прошел первый этап Чемпионата Европы по картингу среди юниоров, произошел курьез с российским спортсменом Артемом Северюхиным, выступающим под итальянским флагом. Во время церемонии награждения, россиянин приветствовал публику "римским салютом", постучав себя кулаком в грудь и вытянув открытую ладонь вперед. Об этом написал в Twitter украинский рэпер Freel (Андрей Шалимов).

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В связи с инцидентом, Международная автомобильная федерация (FIA) начала "незамедлительное расследование", предварительно удалив с официального сайта все записи о победе Северюхина и закрыв в сетях все комментарии к новостям. В заявлении федерация пообещала опубликовать результаты расследования.

"Федерация подтверждает, что она начала немедленное расследование недопустимого поведения Артема Северюхина, которое имело место во время церемонии…В ближайшее время FIA сообщит о дальнейших шагах, которые будут предприняты в этом случае", — говорится в официальном заявлении.

В то же время юный российский спортсмен поспешил прокомментировать свой поступок в соцсетях, где сказал, что общественность неправильно восприняла его действия. По его словам, таким образом он хотел "послать сердечки команде". Позже появилось видео, где Северюхин принес извинения и объяснил причину своего поведения.

"Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества", — сказал он.

Он добавил, что итальянские ребята подсказали ему, как в Италии принято высказывать благодарность — нужно ударять себя кулаком в грудь "в районе сердца".

Северюхин принес извинения за свой жест, признав свою "глупость", а также сказал, что не имел целью поддерживать идеи фашизма, но готов понести наказание.

Ранее сообщалось, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный раскритиковал своих французских коллег Симона и Мартена Фуркадов за их позицию относительно войны России против Украины. Он возмутился словами одного из братьев, который заявил, что считает отстранение российских спортсменов от соревнований не продуктивной мерой.