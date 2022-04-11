15-річний спортсмен із РФ пояснив свій "римський салют" на подіумі (відео)

Юний росіянин поспішив вибачитися і сказав, що не підтримує ідеї нацизму, а просто хотів зобразити "італійське привітання".

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У португальському місті Портіман, де 10 квітня пройшов перший етап Чемпіонату Європи з картингу серед юніорів, стався курйоз із російським спортсменом Артемом Северюхіним, який виступає під італійським прапором. Під час церемонії нагородження росіянин привітав публіку "римським салютом", постукаючи себе кулаком у груди і витягнувши відкриту долоню вперед. Про це написав у Twitter український репер Freel (Андрій Шалімов).

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У зв'язку з інцидентом, Міжнародна автомобільна федерація (FIA) розпочала "негайне розслідування", попередньо видаливши з офіційного сайту всі записи про перемогу Северюхіна і закривши у мережах усі коментарі до новин. У заяві Федерація пообіцяла опублікувати результати розслідування.

"Федерація підтверджує, що вона розпочала негайне розслідування неприпустимої поведінки Артема Северюхіна, яка мала місце під час церемонії… Найближчим часом FIA повідомить про подальші кроки, які будуть зроблені в цьому випадку", — йдеться в офіційній заяві.

Водночас юний російський спортсмен поспішив прокоментувати свій вчинок у соцмережах, де сказав, що громадськість неправильно сприйняла його дії. За його словами, таким чином він хотів "послати сердечка команді". Пізніше з'явилося відео, де Северюхін вибачився і пояснив причину своєї поведінки.

"Я ніколи не підтримував нацизм і вважаю його одним із найстрашніших злочинів проти людства", — сказав він.

Він додав, що італійські хлопці підказали йому, як в Італії прийнято висловлювати подяку — треба вдаряти себе кулаком у груди "в районі серця".

Северюхін вибачився за свій жест, визнавши свою "дурість", а також сказав, що не мав на меті підтримувати ідеї фашизму, але готовий понести покарання.

Раніше повідомлялося, що український біатлоніст Дмитро Підручний розкритикував своїх французьких колег Симона та Мартена Фуркадів за їхню позицію щодо війни Росії проти України. Він обурився словами одного з братів, який заявив, що вважає усунення російських спортсменів від змагань непродуктивним.