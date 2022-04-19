Российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины в Чехии и понес наказание (видео)

Полузащитник клуба "Словацко" Владислав Левин отказался аплодисментами поддержать Украину, которая обороняется от российской военной агрессии.

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Перед матчем 29-го тура чемпионата Чехии по футболу "Спарта" — "Словацко" состоялся короткий флешмоб в поддержку Украины, сообщает издание "Футбол 24".

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Зрители на стадионе в Праге, а также футболисты обеих команд выстроились в центре поля и аплодисментами поддержали Украину, которая продолжает обороняться от российской военной агрессии. Этот жест воспроизвели все футболисты, кроме полузащитника "Словацко", россиянина Владислава Левина, который вместо аплодисментов молча держал руки за спиной.

Российский игрок понес наказание за свой поступок: в середине первого тайма он стал антигероем матча не только благодаря своему поведению перед стартовым свистком. При счете 1:1, Левин поскользнулся в собственной штрафной площади, позволив сопернику результативно завершить атаку и выйти вперед.

После перерыва Владислав Левин был заменен, а "Спарта" забила третий гол и удержала преимущество, завершив встречу победой со счетом 3:1.

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После матча главный тренер "Словацко" Мартин Сведик публично раскритиковал своего подопечного, назвав его действия "ужасной ошибкой, которая повлияла на ход всего матча". Также тренер намекнул, что футболист, вероятно не попадет в заявку на следующий матч команды, поскольку во второй игре подряд привел свою команду к поражению.

Ранее Фокус рассказывал о российском автогонщике, который праздновал свою победу нацистским жестом. 15-летний Артем Северюхин приветствовал публику "римским салютом", постучав себя кулаком в грудь и вытянув открытую ладонь вперед. Позже спортсмен извинился за свой жест, после того, как на него обрушилась волна критики.