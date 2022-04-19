Російський футболіст проігнорував акцію на підтримку України в Чехії та отримав покарання (відео)

Півзахисник клубу "Словацко" Владислав Левін відмовився оплесками підтримати Україну, яка обороняється від російської військової агресії.

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Перед матчем 29 туру чемпіонату Чехії з футболу "Спарта" — "Словацко" відбувся короткий флешмоб на підтримку України, повідомляє видання "Футбол 24".

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Глядачі на стадіоні в Празі, а також футболісти обох команд вишикувалися в центрі поля й оплесками підтримали Україну, яка продовжує оборонятися від російської військової агресії. Цей жест відтворили всі футболісти, окрім півзахисника "Словацка", росіянина Владислава Левіна, який замість оплесків мовчки тримав руки за спиною.

Російський гравець покараний за свій учинок: у середині першого тайму він став антигероєм матчу не тільки завдяки своїй поведінці перед стартовим свистком. За рахунку 1:1Л евін послизнувся у власній штрафній площі, дозволивши супернику результативно завершити атаку та вийти вперед.

Після перерви Владислава Левіна замінили, а "Спарта" забила третій гол і втримала перевагу, завершивши зустріч перемогою з рахунком 3:1.

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Після матчу головний тренер "Словацко" Мартін Сведик публічно розкритикував свого підопічного, назвавши його дії "жахливою помилкою, яка вплинула на перебіг усього матчу". Також тренер натякнув, що футболіст, імовірно, не потрапить у заявку на наступний матч команди, оскільки в другій грі поспіль привів свою команду до поразки.

Раніше Фокус розповідав про російського автогонщика, який святкував свою перемогу нацистським жестом. 15-річний Артем Северюхін привітав публіку "римським салютом", постукавши себе кулаком у груди та витягнувши відкриту долоню вперед. Пізніше спортсмен вибачився за свій жест після того, як на нього обрушилася хвиля критики.