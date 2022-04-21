Неожиданный выбор: "Манчестер Юнайтед" объявил имя нового главного тренера

Контракт специалиста с клубом из Манчестера будет рассчитан на три года. Он также получит средства для усиления команды на свое усмотрение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Нидерландский футбольный тренер Эрик тен Хаг возглавил английский клуб "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщается на официальном сайте клуба из города Манчестер.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Контракт 52-летнего специалиста с "красными дьяволами" будет действовать до лета 2025 года, с опцией возможной пролонгации еще на один сезон. Нынешний главный тренер "Аякса" из Амстердама приступит к исполнению своих обязанностей в "Манчестер Юнайтед" уже с нового сезона.

Комментируя это подписание, спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто отметил, что в процессе переговоров тен Хаг впечатлил руководство нового клуба своим глобальным видением развития команды.

"За последние четыре года в "Аяксе" Эрик зарекомендовал себя как один из самых интересных и успешных тренеров в Европе, известный привлекательным, атакующим футболом своей команды и приверженностью молодежи.

В наших беседах с Эриком, предшествовавших этому назначению, мы были глубоко впечатлены его долгосрочным видением возвращения "Манчестер Юнайтед" на тот уровень, на котором мы хотим конкурировать. Он стремится к этому и полон решимости выполнить поставленные задачи", — отметил Джон Мерто.

В свою очередь, Эрик тен Хаг отметил, что знает, как вернуть "Манчестер Юнайтед" большие европейские победы.

"Для меня большая честь быть назначенным менеджером "Манчестер Юнайтед", и я очень взволнован предстоящей задачей. Я знаю историю этого великого клуба и осведомлен о страсти болельщиков. Тем не менее, я абсолютно полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого они заслуживают. Будет трудно покинуть "Аякс" после этих невероятных лет, но я могу заверить наших болельщиков в своей полной приверженности делу. Сейчас нужно сосредоточиться на успешном завершении этого сезона, прежде чем я перейду в "Манчестер Юнайтед", — отметил нидерландский специалист.

До конца сезона "Манчестер Юнайтед" будет тренировать Ральф Рангник, который принял команду осенью после отставки норвежского тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Кто такой Эрик тен Хаг?

Как тренер, Эрик тен Хаг стал известен широкой общественности после того, как вывел "Аякс" в 1/2 Лиги чемпионов в 2019 году. С амстердамским клубом он работает с 2017 года и за это время успел дважды выиграть чемпионатов Нидерландов (2019; 2021) и Кубок Нидерландов (2019; 2021), а также стать обладателем Суперкубка страны. Эрик тен Хаг хорошо работает с молодыми футболистами, которыми славится "Аякс".

До того, как возглавить самый титулованный нидерландский клуб, Эрик тен Хаг работал в таких клубах, как "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды), "Бавария" (молодежный состав), и "Утрехт" (Нидерланды).

Как сообщает британское издание Mirror, новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" получит 200 млн евро на приобретение новых игроков. Также, по версии издания, летом "Манчестер Юнайтед" покинут 12 игроков.

Ранее Фокус сообщал, что португальская звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть клуб летом. Будущее португальца зависит от того, сумеет ли "МЮ" квалифицироваться в Лигу Чемпионов по итогам сезона в Англии.