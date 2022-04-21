Несподіваний вибір: "Манчестер Юнайтед" оголосив ім'я нового головного тренера

Контракт фахівця з клубом із Манчестера буде розрахований на три роки. Він також отримає кошти для посилення команди на власний розсуд.

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Нідерландський футбольний тренер Ерік тен Гаг очолив англійський клуб "Манчестер Юнайтед". Про це повідомляється на офіційному сайті клубу із міста Манчестер.

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Контракт 52-річного фахівця з "червоними дияволами" діятиме до літа 2025 року, з опцією можливої пролонгації ще на один сезон. Цьогорічний головний тренер "Аякса" з Амстердама розпочне виконання своїх обов'язків у "Манчестер Юнайтед" уже з нового сезону.

Коментуючи це підписання, спортивний директор Манчестер Юнайтед Джон Мерто зазначив, що в процесі переговорів тен Гаг вразив керівництво нового клубу своїм глобальним баченням розвитку команди.

"За останні чотири роки в "Аяксі" Ерік зарекомендував себе як один із найцікавіших і найуспішніших тренерів у Європі, відомий привабливим, атакувальним футболом своєї команди та прихильністю молоді.

У наших бесідах з Еріком, що передували цьому призначенню, ми були глибоко вражені його довгостроковим баченням повернення Манчестер Юнайтед на той рівень, на якому ми хочемо конкурувати. Він прагне цього та сповнений рішучості виконати поставлені завдання", — зазначив Джон Мерто.

Зі свого боку Ерік тен Гаг зазначив, що знає, як повернути "Манчестер Юнайтед" великі європейські перемоги.

"Для мене велика честь бути призначеним менеджером "Манчестер Юнайтед", і я дуже схвильований майбутнім завданням. "Важко залишити "Аякс" після цих неймовірних років, але я можу запевнити наших уболівальників у своїй повній прихильності до справи. Зараз потрібно зосередитися на успішному завершенні цього сезону, перш ніж я перейду в "Манчестер Юнайтед"", — зазначив нідерландський фахівець.

До кінця сезону "Манчестер Юнайтед" тренуватиме Ральф Рангнік, який прийняв команду восени після відставки норвезького тренера Уле Гуннара Сульшера.

Хто такий Ерік тен Гаг?

Як тренер, Ерік тен Гаг став відомий широкому загалу після того, як вивів "Аякс" в 1/2 Ліги чемпіонів у 2019 році. З амстердамським клубом він працює з 2017 року і за цей час встиг двічі виграти чемпіонатів Нідерландів (2019; 2021) і Кубок Нідерландів (2019; 2021), а також стати володарем Суперкубку країни. Ерік тен Гаг добре працює з молодими футболістами, якими славиться "Аякс".

До того, як очолити найтитулованіший нідерландський клуб, Ерік тен Гаг працював у таких клубах, як "Гоу Ехед Іглз" (Нідерланди), "Баварія" (молодіжний склад) та "Утрехт" (Нідерланди).

Як повідомляє британське видання Mirror, новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" отримає 200 млн євро на придбання нових гравців. Також, за версією видання, влітку "Манчестер Юнайтед" залишать 12 гравців.

Раніше Фокус повідомляв, що португальська зірка "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може залишити клуб улітку. Майбутнє португальця залежить від того, чи зможе "МЮ" кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів за підсумками сезону в Англії.