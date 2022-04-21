Футболист кивского "Динамо" не сдержал слез во время пресс-конференции (видео)

Александр Караваев поблагодарил украинских военных за службу и защиту страны, после чего расплакался и завершил свою речь.

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Полузащитник футбольного клуба "Динамо" (Киев) и национальной сборной Украины Александр Караваев не сдержал слез на послематчевой пресс-конференции по итогам игры ЧФР "Клуж" — "Динамо" (Киев).

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Большая часть речи футболиста касалась околофутбольных составляющих. В частности, 29-летний полузащитник поблагодарил всех, кто помогает "Динамо" в организации благотворительного турне "Матч за Мир".

"Очень тяжело выходить на поле играть и о чем-то думать, потому что все знают, какая у нас ситуация. Повсюду, где мы были, нас тепло принимали и помогали всем, что нужно. Поэтому, всем странам, которые нам помогают, всем городам, футбольным клубам говорю большое спасибо. И я уверен, что скоро мы победим", — сказал в ходе пресс-конференции футболист.

Однако отвечая на просьбу румынской журналистки что-то сказать для украинских военных, Караваев не смог подобрать слова, дав волю эмоциям. На этом пресс-конференция была завершена.

Отметим, что матч ЧФР "Клуж" — "Динамо" состоялся в Румынии и завершился вничью со счетом 0:0. Следующий товарищеский матч в рамках благотворительного турне "Динамо" проведет 26 апреля, а соперником киевлян будет ФК "Боруссия" (Дортмунд).

Ранее Фокус рассказывал о скандале, который возник между руководством киевского "Динамо" и Украинской ассоциацией футбола. Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков объявил список игроков на тренировочный сбор, в который вошло 11 футболистов "Динамо". Сбор был запланирован на 29 апреля в Словении, однако руководство киевского клуба отказалось отпускать футболистов в эти числа, отметив, что они будут задействованы в благотворительном турне.