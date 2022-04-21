Футболіст київського "Динамо" не стримав сліз під час пресконференції (відео)

Олександр Караваєв подякував українським військовим за службу та захист країни, після чого розплакався і завершив свою промову.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Півзахисник футбольного клубу "Динамо" (Київ) та національної збірної України Олександр Караваєв не стримав сліз на післяматчевій пресконференції за підсумками гри ЧФР "Клуж" — "Динамо" (Київ).

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Більшість промови футболіста стосувалася навколофутбольних складових. Зокрема, 29-річний півзахисник подякував усім, хто допомагає "Динамо" в організації благодійного турне "Матч за Мир".

"Дуже важко виходити на поле грати і про щось думати, бо всі знають, яка у нас ситуація. Усюди, де ми були, нас тепло приймали та допомагали всім, що потрібно. Тому всім країнам, які нам допомагають, усім містам, футбольним клубам дякую. І я впевнений, що скоро ми переможемо", — сказав під час пресконференції футболіст.

Проте, відповідаючи на прохання румунської журналістки щось сказати для українських військових, Караваєв не зміг підібрати слова, давши волю емоціям. На цьому пресконференцію завершили.

Зазначимо, що матч ЧФР "Клуж" — "Динамо" відбувся у Румунії і завершився внічию з рахунком 0:0. Наступний товариський матч у межах благодійного турне "Динамо" проведе 26 квітня, а суперником киян буде ФК "Боруссія" (Дортмунд).

Раніше Фокус розповідав про скандал, який виник між керівництвом київського "Динамо" та Українською асоціацією футболу. Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков оголосив список гравців на тренувальний збір, до якого увійшло 11 футболістів "Динамо". Збір був запланований на 29 квітня у Словенії, проте керівництво київського клубу відмовилося відпускати футболістів у ці числа, зазначивши, що вони будуть задіяні у благодійному турне.