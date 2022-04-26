Легендарный Буффон опозорился в матче чемпионата Италии (видео)

Голкипер "Пармы" не попал мячу, пытаясь вынести его из собственной штрафной площади. Эта ошибка привела к поражению его команды от "Перуджы".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон допустил результативную ошибку в матче Серии В "Парма" — "Перуджа".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

44-летний футболист, пытаясь ликвидировать атаку противника, не смог выбить мяч как можно дальше от своей штрафной площади. Буффон не попал по мячу, чем тут же воспользовался нападающий соперника, забив второй мяч "Перуджи" в ворота "Пармы".

[ + – ] Грубая ошибка Джаинлуиджи Буффона в матче Перуджа - Парма

Отметим, что матч завершился победой "Перуджи" со счетом 2:1. Сам Джанлуиджи Буффон пока никак не прокомментировал свою ошибку, которую фанаты "Пармы" уже окрестили самой "чудовищной за 27 лет карьеры Буффона".

"Парма" занимает только 13 место из 20 в Серии В, имея низкие шансы на повышение в классе в конце сезона.

Джанлуиджи Буффон является одним из самых известных итальянских спортсменов. В составе национальной сборной Италии он выиграл чемпионат мира в 2006 году. Также Буффон в составе "Ювентуса" 10 раз выигрывал чемпионат Италии и 1 раз стал чемпионов Франции в составе ПСЖ. Среди международных трофеев 44-летнего голкипера — победа в Кубке УЕФА с той же "Пармой", в сезоне 1998/1999.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон стал голкипером "Пармы" летом 2021 года, когда он объявил об уходе из "Ювентуса". Именно в "Парме" в 1995 году он начал профессиональную карьеру.

Также Фокус рассказывал, что Буффон встретился с украинским мальчиком перед одним из матчей "Пармы". 9-летний Влад вместе с мамой покинул Украину из-за войны и уехал в Италию. Перед матчем "Парма" — "Комо" украинского мальчика ожидал приятный сюрприз в лице титулованного голкипера, который подарил ему несколько подарков и сделал памятное фото.