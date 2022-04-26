Легендарний Буффон зганьбився в матчі чемпіонату Італії (відео)

Голкіпер "Парми" не влучив по м'ячу, намагаючись винести його із власного штрафного майданчика. Ця помилка спричинила поразку його команди від "Перуджі".

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Італійський воротар Джанлуїджі Буффон зробив результативну помилку в матчі Серії В "Парма" — "Перуджа".

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44-річний футболіст, намагаючись ліквідувати атаку противника, не зміг вибити м'яч якнайдалі від свого штрафного майданчика. Буффон не влучив по м'ячу, чим скористався нападник суперника, забивши другий м'яч "Перуджі" у ворота "Парми".

[ + – ] Груба помилка Джаїнлуїджі Буффона в матчі Перуджа — Парма

Зазначимо, що матч завершився перемогою "Перуджі" з рахунком 2:1. Сам Джанлуїджі Буффон поки ніяк не прокоментував свою помилку, яку фанати "Парми" вже охрестили "найжахливішою за 27 років кар'єри Буффона".

"Парма" займає лише 13 місце з 20 у Серії В, маючи низькі шанси на підвищення в класі наприкінці сезону.

Джанлуїджі Буффон є одним з найвідоміших італійських спортсменів. У складі національної збірної Італії він виграв чемпіонат світу у 2006 році. Також Буффон у складі "Ювентуса" 10 разів вигравав чемпіонат Італії та 1 раз став чемпіоном Франції у складі ПСЖ. Серед міжнародних трофеїв 44-річного голкіпера — перемога в Кубку УЄФА з тією самою "Пармою", у сезоні 1998/1999.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Буффон став голкіпером "Парми" влітку 2021 року, коли він оголосив про звільнення з "Ювентуса". Саме в "Пармі" у 1995 році він розпочав професійну кар'єру.

Також Фокус розповідав, що Буффон зустрівся з українським хлопчиком перед одним із матчів "Парми". 9-річний Влад разом із мамою залишив Україну через війну та поїхав до Італії. Перед матчем "Парма" — "Комо" на українського хлопчика чекав приємний сюрприз в особі титулованого голкіпера, який подарував йому кілька подарунків і зробив пам'ятне фото.