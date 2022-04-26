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Легендарний Буффон зганьбився в матчі чемпіонату Італії (відео)

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Джанлуїджі Буффон, Буффон конфуз, Буффон пропустив
Фото: BeSoccer | Джанлуїджі Буффон зробив фатальну помилку

Голкіпер "Парми" не влучив по м'ячу, намагаючись винести його із власного штрафного майданчика. Ця помилка спричинила поразку його команди від "Перуджі".

Італійський воротар Джанлуїджі Буффон зробив результативну помилку в матчі Серії В "Парма" — "Перуджа".

44-річний футболіст, намагаючись ліквідувати атаку противника, не зміг вибити м'яч якнайдалі від свого штрафного майданчика. Буффон не влучив по м'ячу, чим скористався нападник суперника, забивши другий м'яч "Перуджі" у ворота "Парми".

Груба помилка Джаїнлуїджі Буффона в матчі Перуджа — Парма

Зазначимо, що матч завершився перемогою "Перуджі" з рахунком 2:1. Сам Джанлуїджі Буффон поки ніяк не прокоментував свою помилку, яку фанати "Парми" вже охрестили "найжахливішою за 27 років кар'єри Буффона".

"Парма" займає лише 13 місце з 20 у Серії В, маючи низькі шанси на підвищення в класі наприкінці сезону.

Джанлуїджі Буффон є одним з найвідоміших італійських спортсменів. У складі національної збірної Італії він виграв чемпіонат світу у 2006 році. Також Буффон у складі "Ювентуса" 10 разів вигравав чемпіонат Італії та 1 раз став чемпіоном Франції у складі ПСЖ. Серед міжнародних трофеїв 44-річного голкіпера — перемога в Кубку УЄФА з тією самою "Пармою", у сезоні 1998/1999.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Буффон став голкіпером "Парми" влітку 2021 року, коли він оголосив про звільнення з "Ювентуса". Саме в "Пармі" у 1995 році він розпочав професійну кар'єру.

Також Фокус розповідав, що Буффон зустрівся з українським хлопчиком перед одним із матчів "Парми". 9-річний Влад разом із мамою залишив Україну через війну та поїхав до Італії. Перед матчем "Парма" — "Комо" на українського хлопчика чекав приємний сюрприз в особі титулованого голкіпера, який подарував йому кілька подарунків і зробив пам'ятне фото.