Россию лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Международная Федерация хоккея считает небезопасным проведение чемпионата мира в России. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге.

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Чемпионат мира по хоккею в 2023 году не пройдет в России, как планировалось изначально. Об этом говорится в официальном заявлении Международной федерации хоккея (IIHF).

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Сообщается, что такое решение Совет IIHF принял из соображений безопасности всех участников турнира. ЧМ-2023 по хоккею должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время Ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере, Финляндия, который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года. В свою очередь, ЧМ-2022 будет проходить в Финляндии с 13 по 29 мая.

Отмечается, что как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Россия, Совет выразил серьезную озабоченность по поводу свободы передвижения игроков и официальных лиц в России.

Совет IIHF отдал приоритет этому решению на апрельском заседании, чтобы успеть подготовить альтернативный вариант и дать новой стране-хозяйке достаточно времени для подготовки к проведению турнира.

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