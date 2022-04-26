Росію позбавили права проведення ЧС-2023 з хокею

Міжнародна федерація хокею вважає небезпечним проведення чемпіонату світу в Росії. Турнір мав відбутися в Санкт-Петербурзі.

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Чемпіонат світу з хокею у 2023 не пройде в Росії, як планували спочатку. Про це йдеться в офіційній заяві Міжнародної федерації хокею (IIHF).

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Повідомляють, що таке рішення Рада IIHF прийняла з міркувань безпеки всіх учасників турніру. ЧС-2023 з хокею мав проходити в Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року.

Альтернативного господаря чемпіонату світу затвердять під час Щорічного конгресу IIHF 2022 року в Тампере, Фінляндія, який відбудеться в останній тиждень чемпіонату світу з хокею з шайбою 2022 року. Зі свого боку ЧС-2022 проходитиме у Фінляндії з 13 по 29 травня.

Зазначають, що як і у випадку з ранішим рішенням Ради про скасування чемпіонату світу серед юніорів 2023 року, який мав відбутися в Омську та Новосибірську, Росія, Рада висловила серйозне занепокоєння щодо свободи пересування гравців та офіційних осіб у Росії.

Рада IIHF віддала пріоритет цьому рішенню на квітневому засіданні, щоб встигнути підготувати альтернативний варіант і дати новій країні-господарці достатньо часу для підготовки до проведення турніру.

Раніше Фокус розповідав, що організатори тенісного турніру серії "Великий Шлем" "Вімблдон" ухвалили рішення про заборону участі тенісистів із Росії та Білорусі. Це рішення виключить низку гравців із високим рейтингом. Четверо російських тенісистів входять до тридцятки найкращих гравців, зокрема друга ракетка світу Данило Медведєв, який є чинним чемпіоном US Open серед чоловіків в одиночному розряді.