МОК может ввести новые санкции к спортсменам из России и Беларуси, - Бубка (видео)

Президент НОК Украины выразил надежду, что спортсмены, которые поддерживают войну, будут отстранены от всех международных соревнований.

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Международный Олимпийский комитет планирует ввести новые санкции против спортсменов из России и Беларуси. Об этом в интервью пресс-службе организации сообщил президент НОК Украины Сергей Бубка.

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Руководитель Национального Олимпийского комитета Украины, критикуемый депутатами Верховной Рады Жаном Беленюком и Ольгой Саладухой за молчание об агрессии России, заявил, что совместно с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом, планирует обратиться в МОК с просьбой о новых санкциях к представителям стран-агрессоров.

"Мы видим, насколько эффективно выполняются рекомендации МОК ко всем международным федерациям, отстранили спортсменов России и Беларуси, официальных представителей этих стран, поэтому это важный шаг, важная поддержка для Украины. Мы общались с Министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом, президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом по поводу новых санкций в спортивном секторе. Поэтому здесь есть четкая позиция МОК. Все, кто поддерживает войну, не должны быть в составе спортивного движения мира. Поэтому МОК занимает четкую и жесткую позицию, поддерживает Украину", — отметил Сергей Бубка.

Он также рассказал, где встретил начало российской военной агрессии против Украины.

"Я был в Киеве. 24 февраля в 5 часов утра я услышал первую бомбардировку нашей страны. Было очень тяжело это понять, что началась война. Руководство Международного олимпийского комитета было в тесном контакте с утра. В 6:30 утра мы уже общались и разговаривали, какие шаги нужно сделать. В 7:30 утра руководитель Офиса Президента Зеленского господин Ермак сконтактировал со мной, и мы скорректировали наши шаги, нашего Олимпийского комитета – что нужно сделать, чтобы Международный олимпийский комитет четко отреагировал по войне. С этих первых минут я был в тесном контакте с МОК, и мы осудили вторжение России в Украину.", — заявил Бубка.

[ + – ] Сергей Бубка о новых санкциях к спортсменам из РФ и Беларуси

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам, которые находятся в Российской Федерации и молчат о войне в Украине, не место в составе украинских сборных.