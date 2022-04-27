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МОК може ввести нові санкції щодо спортсменів із Росії та Білорусі, — Бубка (відео)

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Сергій Бубка й Томас Бах, НОК України, Міжнародний Олімпійський комітет
Фото: Офис президента | Сергій Бубка й Томас Бах у Києві

Президент НОК України висловив сподівання, що спортсменів, які підтримують війну, буде відсторонено від усіх міжнародних змагань.

Міжнародний Олімпійський комітет планує запровадити нові санкції проти спортсменів із Росії та Білорусі. Про це в інтерв’ю пресслужбі організації повідомив президент НОК України Сергій Бубка.

Керівник Національного Олімпійського комітету України, критикований депутатами Верховної Ради Жаном Беленюком і Ольгою Саладухою за мовчання про агресію Росії, заявив, що спільно з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом планує звернутися до МОК із проханням про нові санкції щодо представництв країн-агресорів.

"Ми бачимо, наскільки ефективно виконуються рекомендації МОК до всіх міжнародних федерацій, усунули спортсменів Росії та Білорусі, офіційних представників цих країн, тому це важливий крок, важлива підтримка для України. Ми спілкувалися з Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом, президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом щодо нових санкцій у спортивному секторі. Тому тут є чітка позиція МОК. Усі, хто підтримує війну, не повинні бути в складі спортивного руху світу. Тому МОК займає чітку та жорстку позицію, підтримує Україну", — зазначив Сергій Бубка.

Він також розповів, де зустрів початок російської військової агресії проти України.

"Я був у Києві. 24 лютого о 5-й годині ранку я почув перше бомбардування нашої країни. Було дуже важко це зрозуміти, що почалася війна. Керівництво Міжнародного олімпійського комітету було в тісному контакті з ранку. О 6:30 ранку ми вже спілкувалися та розмовляли, які кроки потрібно зробити. О 7:30 ранку керівник Офісу Президента Зеленського пан Єрмак сконтактував зі мною, і ми скоректували наші кроки, нашого Олімпійського комітету — що потрібно зробити, щоб Міжнародний олімпійський комітет чітко відреагував щодо війни. З тих перших хвилин я був у тісному контакті з МОК, і ми засудили вторгнення Росії в Україну", — заявив Бубка.

Сергій Бубка про нові санкції щодо спортсменів із РФ і Білорусі

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що спортсменам, які перебувають у Російській Федерації та мовчать про війну в Україні, не місце в складі українських збірних.