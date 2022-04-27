МОК може ввести нові санкції щодо спортсменів із Росії та Білорусі, — Бубка (відео)

Президент НОК України висловив сподівання, що спортсменів, які підтримують війну, буде відсторонено від усіх міжнародних змагань.

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Міжнародний Олімпійський комітет планує запровадити нові санкції проти спортсменів із Росії та Білорусі. Про це в інтерв’ю пресслужбі організації повідомив президент НОК України Сергій Бубка.

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Керівник Національного Олімпійського комітету України, критикований депутатами Верховної Ради Жаном Беленюком і Ольгою Саладухою за мовчання про агресію Росії, заявив, що спільно з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом планує звернутися до МОК із проханням про нові санкції щодо представництв країн-агресорів.

"Ми бачимо, наскільки ефективно виконуються рекомендації МОК до всіх міжнародних федерацій, усунули спортсменів Росії та Білорусі, офіційних представників цих країн, тому це важливий крок, важлива підтримка для України. Ми спілкувалися з Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом, президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом щодо нових санкцій у спортивному секторі. Тому тут є чітка позиція МОК. Усі, хто підтримує війну, не повинні бути в складі спортивного руху світу. Тому МОК займає чітку та жорстку позицію, підтримує Україну", — зазначив Сергій Бубка.

Він також розповів, де зустрів початок російської військової агресії проти України.

"Я був у Києві. 24 лютого о 5-й годині ранку я почув перше бомбардування нашої країни. Було дуже важко це зрозуміти, що почалася війна. Керівництво Міжнародного олімпійського комітету було в тісному контакті з ранку. О 6:30 ранку ми вже спілкувалися та розмовляли, які кроки потрібно зробити. О 7:30 ранку керівник Офісу Президента Зеленського пан Єрмак сконтактував зі мною, і ми скоректували наші кроки, нашого Олімпійського комітету — що потрібно зробити, щоб Міжнародний олімпійський комітет чітко відреагував щодо війни. З тих перших хвилин я був у тісному контакті з МОК, і ми засудили вторгнення Росії в Україну", — заявив Бубка.

[ + – ] Сергій Бубка про нові санкції щодо спортсменів із РФ і Білорусі

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що спортсменам, які перебувають у Російській Федерації та мовчать про війну в Україні, не місце в складі українських збірних.