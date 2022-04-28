В Италии преждевременно похоронили футбольного агента Мино Райолу

В нескольких СМИ появились сообщения о смерти менеджера Златана Ибрагимовича и Поля Погба, но врачи их опровергли.

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Нидерландский футбольный агент Мино Райола находится в критическом состоянии. Об этом сообщил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии в клинике Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо в комментарии изданию Ansa Sport.

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Врач отметил, что его возмущает повышенное внимание к состоянию здоровья пациента, который в январе текущего года перенес сложную операцию на легкие.

"Меня возмущают звонки псевдожурналистов, которые спекулируют на жизни человека, который борется за свою жизнь", — сказал доктор.

Состояние Райолы оценивают как "очень тяжелое".

О смерти Мино Райолы ранее заявил итальянский журналист Танкреди Палмери. Позже он удалил свое сообщение в социальной сети Twitter и пояснил свое решение.

"Я удалил твит о Райоле. Это не было спекуляцией или "бегом, чтобы быть первым". Я бы никогда не сделал ничего подобного.

Новости были опубликованы TgLa7, самыми популярными новостями итальянского телевидения; подтверждено всеми крупнейшими итальянскими СМИ. Но я тоже написал неправду, поэтому я огорчен и прошу прощения", — написал Палмери.

[ + – ] Танкреди Палмери извинился за недостоверную информацию

В следующем сообщении журналист заявил, что не будет ничего писать в Twitter в течение недели.

Кто такой Мино Райола

Мино Райола — один из самых влиятельных и известных футбольных агентов. Он работает с 14 футболистами, среди которых такие титулованные спортсмены, как:

Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд, Германия);

Маттис Де Лигт (Ювентус, Италия);

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция);

Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англия);

Златан Ибрагимович (Милан, Италия);

Генрих Мхитарян (Рома, Италия).

Отметим, что Мино Райоле 54 года. Самой дорогой сделкой, которую заключил агент, был переход француза Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Тогда английский клуб заплатил за полузащитника рекордные для рынка 105 миллионов евро.

Последний трансфер, которым занимался Райола, был переход норвежского форварда Эрлинга Холланда из "Ред Булл Зальцбург" в "Боруссию" (Дортмунд) зимой 2020 года. Тогда немецкий клуб выплатил австрийскому 20 миллионов евро, однако уже в первый сезон выступлений за "Боруссию", трансферная стоимость Холланда повысилась до 100 миллионов евро.

Ранее Фокус рассказывал о смерти легендарного футболиста "Шахтера" Виктора Звягинцева. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.