В Італії передчасно поховали футбольного агента Міно Райолу

У кількох ЗМІ з'явилися повідомлення про смерть менеджера Златана Ібрагімовича та Поля Погба, але лікарі їх спростували.

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Нідерландський футбольний агент Міно Райола перебуває в критичному стані. Про це повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії в клініці Сан-Раффаеле Альберто Зангрільо в коментарі виданню Ansa Sport.

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Лікар зазначив, що його обурює підвищена увага до стану здоров'я пацієнта, який у січні цього року переніс складну операцію на легенях.

"Мене обурюють дзвінки псевдожурналістів, які спекулюють на житті людини, яка бореться за своє життя", — сказав лікар.

Стан Райоли оцінюють як "дуже тяжкий".

Про смерть Міно Райоли раніше заявив італійський журналіст Танкреді Палмері. Пізніше він видалив повідомлення в соціальній мережі Twitter і пояснив своє рішення.

"Я видалив твіт про Райолу. Це не було спекуляцією або "бігом, щоб бути першим". Я ніколи не зробив би нічого такого.

Новини опублікували TgLa7, найпопулярніші новини італійського телебачення; підтвердили усі найбільші італійські ЗМІ. Але я теж написав неправду, тому я засмучений і перепрошую", — написав Палмері.

[ + – ] Танкреді Палмері вибачився за недостовірну інформацію

У наступному повідомленні журналіст заявив, що нічого не писатиме в Twitter протягом тижня.

Хто такий Міно Райола

Міно Райола — один із найвпливовіших і найвідоміших футбольних агентів. Він працює з 14 футболістами, серед яких такі титуловані спортсмени, як:

Ерлінг Голланд ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина);

Маттіс де Лігт ("Ювентус", Італія);

Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ", Франція);

Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія);

Златан Ібрагімович ("Мілан", Італія);

Генріх Мхітарян ("Рома", Італія).

Зазначимо, що Міно Райолі 54 роки. Найдорожчою угодою, яку уклав агент, був перехід француза Поля Погба з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Тоді англійський клуб заплатив за півзахисника рекордні для ринку 105 мільйонів євро.

Останній трансфер, яким займався Райола, був перехід норвезького форварда Ерлінга Голланда з "Ред Булл Зальцбург" до "Боруссії" (Дортмунд) взимку 2020 року. Тоді німецький клуб виплатив австрійському 20 мільйонів євро, проте вже в перший сезон виступів за "Боруссію" трансферна вартість Голланда підвищилася до 100 мільйонів євро.

Раніше Фокус розповідав про смерть легендарного футболіста "Шахтаря" Віктора Звягінцева. Він пішов із життя у віці 71 року.