Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе уходит из профессионального бокса в возрасте 33 лет.

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Боксер Тайсон Фьюри, выступающий в супертяжелом весе, подтвердил, что завершает профессиональную карьеру. Об этом сообщает Sky Sports.

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33-летний боксер, выступая в шоу Пирса Моргана, отметил, что его решение уйти из бокса является чистой правдой.

"Это правда, евангельская правда, ничего, кроме правды — я закончил. У каждой хорошей собаки есть свой день, и, как сказал великий римский лидер, всегда найдется кто-то, с кем можно сразиться", — сказал Фьюри.

"Цыганский король" считает, что сейчас отличный момент для того, чтобы остановиться в профессиональной карьере.

"Я счастлив, я здоров, у меня все еще есть мозги, и я все еще могу говорить. У меня красивая жена, шестеро детей, у меня бессчетное количество поясов, куча денег, успех, слава — зачем еще я это делаю?", — сказал Тайсон Фьюри.

Боксер также считает, что бокс — это опасный вид спорта, в котором один удар может стать фатальным, как он и продемонстрировал в субботнем поединке против Диллиана Уайта.

"Я ухожу, пока я на коне, я непобежденный и только второй человек в истории, который ушел из бокса как непобежденный чемпион в супертяжелом весе. Я очень, очень счастлив, очень доволен в моем сердце тем, что я сделал и чего я добился", — резюмировал Фьюри.

Отметим, что в случае завершения карьеры британцем, пояс WBC, которым он владел с февраля 2020 года, станет вакантным. Фьюри завоевал его, победив Деонтея Уайлдера, после чего в 2021 году провел успешную защиту титула в бою с ним же. 23 апреля 2022 года Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в 6-м раунде, сохранив титул чемпиона мира.

Кроме этого, Фьюри де-факто отказался от претензий к бою с победителем поединка Александр Усик — Энтони Джошуа, который должен состояться в июне 2022 года.

Напомним, в январе Тайсон Фьюри обозвал Энтони Джошуа "бесполезным бомжарой", а Александра Усика обвинил в применении стероидов, чтобы набрать необходимый вес для супертяжелого дивизиона.