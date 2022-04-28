Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі йде з професійного боксу у віці 33 років.

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Боксер Тайсон Ф'юрі, який виступає у надважкій вазі, підтвердив, що завершує професійну кар'єру. Про це повідомляє Sky Sports.

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33-річний боксер, виступаючи у шоу Пірса Моргана, зазначив, що його рішення залишити бокс є чистою правдою.

"Це правда, євангельська правда, нічого, крім правди — я закінчив. У кожного хорошого собаки є свій день, і, як сказав великий римський лідер, завжди знайдеться хтось, з ким можна битися", — сказав Ф'юрі.

"Циганський король" вважає, що зараз чудовий момент для того, щоб зупинитися у професійній кар'єрі.

"Я щасливий, я здоровий, у мене все ще є мізки, і я все ще можу говорити. У мене красива дружина, шестеро дітей, у мене безліч поясів, купа грошей, успіх, слава — навіщо ще я це роблю?" — сказав Тайсон Ф'юрі.

Боксер також вважає, що бокс — це небезпечний вид спорту, в якому один удар може стати фатальним, як він продемонстрував у суботньому поєдинку проти Ділліана Вайта.

"Я йду, поки я на коні, я непереможений і тільки друга людина в історії, яка пішла з боксу як непереможений чемпіон у суперважкій вазі. Я дуже, дуже щасливий, дуже задоволений у моєму серці тим, що я зробив і чого я досяг", — резюмував Ф'юрі.

Зазначимо, що в разі завершення кар'єри британцем пояс WBC, яким він володів із лютого 2020 року, стане вакантним. Ф'юрі завоював його, перемігши Деонтея Вайлдера, після чого в 2021 провів успішний захист титулу в бою з ним же. 23 квітня 2022 року Ф'юрі нокаутував Ділліана Вайта у 6-му раунді, зберігши титул чемпіона світу.

Крім цього, Ф'юрі де-факто відмовився від претензій до бою з переможцем поєдинку Олександра Усика — Ентоні Джошуа, який має відбутися в червні 2022 року.

Нагадаємо, в січні Тайсон Ф'юрі обізвав Ентоні Джошуа "непотрібним бомжарою", а Олександра Усика звинуватив у застосуванні стероїдів, щоб набрати необхідну вагу для суперважкого дивізіону.