Нерациональные расходы: Шахтер продолжает платить зарплату бразильским игрокам

Все бразильские футболисты не играют за клуб в благотворительных матчах, но продолжают регулярно получать зарплату.

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Помощник директора ФК "Шахтер" по футболу Карло Николини рассказал о том, как клуб выполняет свои обязательства перед иностранными футболистами и тренерами во время военного вторжения России в Украину. Функционер дал интервью одной из итальянских радиостанций, сообщает издание Calcio Napoli 24.

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Николини отметил, что бразильские футболисты, не устроенные в аренду в другие клубы, должны будут вернуться в расположение донецкой команды в июне. Поскольку руководством УПЛ было принято решение о досрочном завершении чемпионата Украины, чтобы определить участников в еврокубках, "Шахтеру" теперь предстоит готовиться к выступлениям в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В связи с этим, в клубе рассчитывают на возвращение игроков.

"Согласно решению УЕФА, игроки находятся в распоряжении клуба до 30 июня. Если кто-то хочет усилить ими свой состав, он может сделать "Шахтеру" предложение, но должен будет выплатить зарплату футболисту", — заявил Николини.

Итальянский специалист также отметил, что тем футболистам, которые находятся в Бразилии, клуб продолжает выплачивать зарплату, даже несмотря на то, что они не играют в благотворительных матчах в Турции.

"Наши бразильцы находятся на родине, им платят ежемесячно, в июне они вернутся в "Шахтер". Мы будем участвовать в квалификации Лиги чемпионов как победители чемпионата, поскольку розыгрыш остановлен и таблица заморожена. Нужно понимать, как мы должны это сделать, ведь чемпионата Украины на данный момент нет", — отметил Николини.

Из бразильских футболистов "Шахтера" в расположение команды для выступления в благотворительных матчах прибыл только защитник Марлон.

Напомним, что во время одного из выставочных матчей "Лехия" — "Шахтер", донецкий клуб выпустил на поле 12-летнего мальчика из Харцызска Дмитрия Кеду. Парню дали возможность приблизится к воротам польской команды и забить победный гол. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу украинской команды.