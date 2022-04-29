Нераціональні витрати: "Шахтар" продовжує платити зарплату бразильським гравцям

Усі бразильські футболісти не грають за клуб у благодійних матчах, але продовжують регулярно отримувати зарплату.

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Помічник директора ФК "Шахтар" із футболу Карло Ніколіні розповів про те, як клуб виконує свої зобов'язання перед іноземними футболістами та тренерами під час військового вторгнення Росії в Україну. Функціонер дав інтерв'ю одній із італійських радіостанцій, повідомляє видання Calcio Napoli 24.

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Ніколіні зазначив, що бразильські футболісти, не влаштовані в оренду в інші клуби, повинні будуть повернутися в донецьку команду в червні. Оскільки керівництвом УПЛ було ухвалено рішення про дострокове завершення чемпіонату України, щоб визначити учасників у єврокубках, "Шахтареві" тепер належить готуватися до виступів у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. У зв'язку з цим у клубі розраховують на повернення гравців.

"Згідно з рішенням УЄФА, гравці перебувають у розпорядженні клубу до 30 червня. Якщо хтось хоче посилити ними свій склад, він може зробити "Шахтарю" пропозицію, але має виплатити зарплату футболісту", — заявив Ніколіні.

Італійський фахівець також зазначив, що тим футболістам, які перебувають у Бразилії, клуб продовжує виплачувати зарплату, навіть незважаючи на те, що вони не грають у благодійних матчах у Туреччині.

"Наші бразильці перебувають на батьківщині, їм платять щомісяця, у червні вони повернуться в "Шахтар". Ми братимемо участь у кваліфікації Ліги чемпіонів як переможці чемпіонату, оскільки розіграш зупинено й таблицю заморожено. Потрібно розуміти, як ми повинні це зробити, адже чемпіонату України наразі немає", — зазначив Ніколіні.

Із бразильських футболістів "Шахтаря" до команди для виступу в благодійних матчах прибув тільки захисник Марлон.

Нагадаємо, що під час одного з виставкових матчів "Лехія" — "Шахтар" донецький клуб випустив на поле 12-річного хлопчика з Харцизька Дмитра Кеду. Хлопцю дали можливість наблизитись до воріт польської команди та забити переможний гол. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь української команди.