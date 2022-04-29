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Нераціональні витрати: "Шахтар" продовжує платити зарплату бразильським гравцям

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Шахтар Донецьк, бразильці Шахтаря
Фото: ФК Шахтар | Бразильці "Шахтаря" отримують гроші, не граючи в благодійних матчах

Усі бразильські футболісти не грають за клуб у благодійних матчах, але продовжують регулярно отримувати зарплату.

Помічник директора ФК "Шахтар" із футболу Карло Ніколіні розповів про те, як клуб виконує свої зобов'язання перед іноземними футболістами та тренерами під час військового вторгнення Росії в Україну. Функціонер дав інтерв'ю одній із італійських радіостанцій, повідомляє видання Calcio Napoli 24.

Ніколіні зазначив, що бразильські футболісти, не влаштовані в оренду в інші клуби, повинні будуть повернутися в донецьку команду в червні. Оскільки керівництвом УПЛ було ухвалено рішення про дострокове завершення чемпіонату України, щоб визначити учасників у єврокубках, "Шахтареві" тепер належить готуватися до виступів у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. У зв'язку з цим у клубі розраховують на повернення гравців.

"Згідно з рішенням УЄФА, гравці перебувають у розпорядженні клубу до 30 червня. Якщо хтось хоче посилити ними свій склад, він може зробити "Шахтарю" пропозицію, але має виплатити зарплату футболісту", — заявив Ніколіні.

Італійський фахівець також зазначив, що тим футболістам, які перебувають у Бразилії, клуб продовжує виплачувати зарплату, навіть незважаючи на те, що вони не грають у благодійних матчах у Туреччині.

"Наші бразильці перебувають на батьківщині, їм платять щомісяця, у червні вони повернуться в "Шахтар". Ми братимемо участь у кваліфікації Ліги чемпіонів як переможці чемпіонату, оскільки розіграш зупинено й таблицю заморожено. Потрібно розуміти, як ми повинні це зробити, адже чемпіонату України наразі немає", — зазначив Ніколіні.

Із бразильських футболістів "Шахтаря" до команди для виступу в благодійних матчах прибув тільки захисник Марлон.

Нагадаємо, що під час одного з виставкових матчів "Лехія" — "Шахтар" донецький клуб випустив на поле 12-річного хлопчика з Харцизька Дмитра Кеду. Хлопцю дали можливість наблизитись до воріт польської команди та забити переможний гол. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь української команди.