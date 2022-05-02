"Шахтер" не платит зарплату бразильским игрокам, — директор клуба

В донецком клубе пояснили информацию с выплатой зарплаты легионерам, не выступающим за команду в товарищеских матчах.

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Директор футбольного клуба "Шахтер" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов опроверг информацию, что клуб выплачивает зарплату бразильским футболистам, которые не выступали в благотворительных матчах. Об этом функционер рассказал в комментарии изданию FanDay.

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Свиридов отметил, что ассистент директора по футболу Дарио Срны Карло Николини был неточен в формулировке, заявив итальянским СМИ, что все игроки получают заработную плату ежемесячно, даже не находясь в расположении команды.

"Бразильские футболисты Шахтера не получают зарплату в нашем клубе. Их контракты приостановлены до 30 июня 2022 года директивой ФИФА. Николини говорил о тех футболистах, которые находятся в аренде в других клубах. Но в этом случае, зарплату выплачивает не "Шахтер", а клуб, с которым подписано соглашение об аренде", — заявил Свиридов.

Напомним, что ряд бразильских футболистов "Шахтера" отправился в другие клубы, чтобы иметь игровую практику. В частности, Тете стал игроком французского "Лиона", а Майкон Барберан вернулся на родину, где выступает в составе футбольного клуба "Коринтианс". Ранее в эту же команду перешел и нападающий "горняков" Жуниор Мораес.

Из бразильских футболистов в расположение команду в Турции для серии благотворительных матчей прибыл только защитник Марлон.

Ранее Фокус рассказывал, что ассистент директора по футболу ФК "Шахтер" Карло Николини заявил, что клуб продолжает платить зарплату бразильским футболистам, которые вернулись на родину. По его словам, "Шахтер" пытается удержать игроков, чтобы сохранить состав перед выступлениями в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.